Fotballandslagenes drømmeuke fortsetter

NTB Sport

Lars Lagerbäcks menn skapte håp om lysere tider for A-landslaget med to sterke seirer under sin første samling for året, mens de aldersbestemte landslagene av begge kjønn herjer i EM-kvalifisering.

Tirsdag kvitterte både G17- og G19-lagene ut sluttspillbilletter med gruppeseier i sine eliterundegrupper. J17-laget topper sin gruppe etter to seirer og vil være EM-klar med minst uavgjort mot England på Klepp stadion lørdag.

Dessuten henger U21-landslaget for menn med i sin EM-kvalifisering etter tirsdagens borteseier mot Israel.

Avgjorde

J17-laget innledet kvalifiseringen på hjemmebane med 5-0-seier over Sveits. Onsdag ble det vanskeligere mot et defensivt sterkt Slovenia som holdt England til 0-0 i sin første kamp, men Lyn-spiller Lillegård satte inn det viktige målet allerede før kvarteret var spilt.

Flere norske mål ble det ikke, men laget holdt nullen igjen og er i førersetet før gruppefinalen mot England. Norsk poeng i den kampen vil sende Lena Tyribergets utvalgte til sluttspillet i Litauen i mai.

Norges J19-landslag skal for øvrig spille eliterunde i EM-kvalifiseringen i begynnelsen av juni, og det kan faktisk ende med norsk deltakelse i samtlige aldersbestemte EM-sluttspill.

Aller mest eventyrlig var G19-lagets vei til EM. Laget tapte 1-6 for Nederland i sin første kamp, men ble gruppevinner etter å ha utklasset Tyskland og vendt 2-4 til 5-4 mot Skottland i de ti siste minuttene.

Superuka

Dette er kampene for norske landslag i fotball den siste uken:

A-landslaget menn: Australia 4-1 (h), Albania 1-0 (b).

U21 menn: Italia 1-1 (b), Israel 3-1 (b, EM-kval).

G19 (EM-kval i Tyskland): Nederland 1-6, Tyskland 5-2, Skottland 5-4.

G17 (EM-kval i Hellas): Tyskland 2-2, Skottland 2-1, Hellas 3-0.

J17 (EM-kval i Norge): Sveits 5-0, Slovenia 1-0.

Totalt: 9 seirer, 2 uavgjorte, 1 tap.

