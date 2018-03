Zuccarello-scoring i tap mot ligalederen

NTB Sport

30 år gamle Zuccarello tente et lite håp for vertene da han kontrollerte pucken med sin høyre skøyte og satte inn 2-4 på enkelt vis drøyt 15 minutter før slutt. Men Rangers, som har slitt i store deler av sesongen, kom aldri nærmere poeng mot Capitals, som tok sin fjerde strake seier. Scoringen var Zuccarellos 16. denne sesongen.

Etter snaut tre minutter scoret T.J. Oshie kampens første mål. Det var Oshies sjuende målpoeng på like mange kamper. Matt Niskanen og Alex Ovetsjkin sørget for en marerittstart for Rangers, som lå under 0-3 før det var spilt ni minutter. Evgenij Kuznetsov sørget for 4-0-ledelse til gjestene etter 16 og et halvt minutt.

Svensk debutscoring

I midtperioden scoret den 19 år gamle svenske debutanten Lias Andersson sitt første NHL-mål da han reduserte til 1-4. Zuccarellos scoring i siste periode ble Rangers siste i forsøket på å hente opp Capitals' 4-0-ledelse.

Zuccarello var 20 minutter på isen og hadde to skudd på mål.

Muligheten for sluttspill for Zuccarello og hans lagkamerater er forsvinnende liten etter nattens tap. Med seks kamper igjen er Rangers tolv poeng bak New Jersey Devils i kampen om det siste wildcardet som gir sluttspill.

Martinsen-tap

Det samme gjelder for Andreas Martinsen og Chicago Blackhawks, som i natt møtte formsterke San Jose Sharks. Svenske Marcus Sörensen scoret oppskriftsmessig for Sharks, men i løpet av halvannet minutt snudde Blackhawks det rundt etter scoringer av Alex DeBrincat og Connor Murphy.

Evander Kane utlignet i midtperioden mens Tomas Hertl sørget for ledelse fem minutter før slutt. Da det så ut til at Sharks skulle ta sin åttende strake seier, utlignet Patrick Sharp til 3-3 og sikret overtid.

Ingen av lagene maktet å avgjøre i overtiden, og Sharks trakk det lengste strået på straffer. Kevin Labanc avgjorde kampen da han satte inn 2-1 etter totalt åtte straffer.

