Veszprém straffer spillerne økonomisk etter Skjern-smell

NTB Sport

Det offentliggjorde Veszprém i en høyst uvanlig pressemelding på sitt nettsted tirsdag.

– Klubben og firmaet bak laget har besluttet å suspendere den delen av spillerlønningene som går ut over grunnlønnen hos førstelagsspillerne og trenerstaben inntil sesongslutt i Ungarn, skriver klubben.

– Klubben vil treffe en endelig beslutning om temaet i henhold til klubbens prestasjoner i de kommende kampene, fortsetter Veszprém, som har den norske landslagsspilleren Kent Robin Tønnesen i stallen.

Press

Ordlyden i innlegget tyder på at spillernes eventuelle resultatbonuser er fjernet, og under alle omstendigheter er klubben under kraftig press før returoppgjøret mot Bjarte Myrhols Skjern i mesterligaen.

Det første oppgjøret i Skjern tapte Veszprém med sju mål, og 25-32-tapet har ikke vekket begeistring i klubben som har som målsetting å vinne mesterligaen.

Fete lønninger

Veszprém er velkjent for å lokke stjernespillere med fete lønninger fordi mesterliga-ambisjonen er så klar. Nå er det vinn eller forsvinn for Tønnesen og co.

– Klubben og eierne føler at noen resultater denne sesongen har vært uakseptable når det kommer til prestasjon og innstilling. Det er uverdig for tradisjonen i en klubb som er mer enn 40 år gammel, og det fornærmer en hver som bidrar til å skape historie i klubben og gjøre navnet til klubben velkjent i Europa, skriver klubben.

Returoppgjøret i mesterligaen mot Skjern spilles lørdag. Vinneren over to kamper går til kvartfinale.

(©NTB)