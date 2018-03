Sjakkekspert om Carlsen-motstander: – Dette er drømmeduellen

NTB Sport

Fire spillere kjempet om seieren i den tyske hovedstaden foran tirsdagens avsluttende partier. Amerikanske Caruana, aserbajdsjanske Shakhrijar Mamedjarov, russiske Sergej Karjakin og kinesiske Liren Ding hadde alle teoretiske vinnersjanser.

Caruana ledet på forhånd med halvpoenget på Karjakin og Mamedjarov, mens Ding var et helt poeng bak amerikaneren.

Tre av fire partier i avslutningen endte til slutt med remis, mens Caruana til slutt nedkjempet Alexander Gristsjuk. Dermed sikret førstnevnte seg retten til å spille karrierens aller første VM-kamp. 25-åringen, som både har italiensk og amerikansk pass, plukket i alt ni poeng i turneringen i Berlin.

– Dette er drømmematchen vi har sett for oss. Caruana har vært nummer to på rankingen gjennom mange år, selv om han ikke har vært stabilt der oppe. Han ligger svært nær Magnus og kan absolutt være en trussel dersom han spiller på sitt beste, sier sjakkekspert Torstein Bae til NTB.

Tror på fartsfylt møte

Han mener spesielt én prestasjon satte Caruana på kartet som sjakkspiller og dokumenterte hans høye klasse. I 2014 innledet 25-åringen storturneringen Sinquefield Cup med sju strake seirer – blant annet etter å ha slått Carlsen.

– Det har aldri skjedd før, og Caruana vant til slutt turneringen med 8,5 av 11 mulige poeng. Han var da hele tre poeng foran Magnus. Hvis han prikker formen, er han absolutt i stand til å vinne, sier Bae.

– Ser du for deg en underholdende VM-kamp?

– Ja, det gjør jeg. Jeg tror det blir en helt annen kamp enn sist. Karjakin var bevisst på at han på papiret var en svakere motstander. Han bet tennene sammen og spilte forsvarssjakk. Det ble mye forsiktig spill og lite action. Caruana går nok heller hardt til verks og skal knekke Magnus, spår sjakkeksperten.

Carlsen fikk rett

Magnus Carlsen har ved flere anledninger sagt at han anser Caruana som den mest sannsynlige motstanderen i London i november. Den norske verdensmesteren viste seg å få rett.

Carlsen og Caruana har møtt hverandre 31 ganger tidligere. Ni ganger har nordmannen vunnet, fem ganger har partiet endt med Caruana-seier og 17 dueller har endt i remis.

Med til historien hører det også at både Carlsen og Caruana er påmeldt den kommende Grenke-turneringen i Tyskland. Der kan det dermed bli umiddelbare dueller mellom de to, dersom ingen av dem melder avbud på tampen.

Turneringen starter allerede kommende helg.

Karjakins spurt holdt ikke

Sergej Karjakin, som var Carlsens motstander i forrige VM-kamp, så mot slutten av kandidatturneringen ut til å bli Caruanas argeste utfordrer. Russeren startet svakt i Berlin, men spilte seg voldsomt opp og inn i tetstriden.

Snuoperasjonen ble imidlertid ikke kronet med seier. Tirsdagens parti mot kinesiske Ding endte i remis etter 45 trekk etter at Karjakin en periode var på defensiven. Resultatet innebar at begge de to spillerne i realiteten var sjanseløse på seieren.

Kandidatturneringen i Berlin besto av åtte spillere, som har møtt hverandre to ganger den siste tiden.

Magnus Carlsen er klar for karrierens fjerde VM-kamp. I de to første slo han indiske Vishy Anand, og i 2016 ble det seier mot nevnte Karjakin.

Den kommende kampen mellom Carlsen og Caruana spilles i London om åtte måneder.

