Norge til EM-sluttspillet for G17-lag med 3-0-seier i siste kamp

Kornelius Normann Hansen viste vei med å sende Norge i ledelsen tre minutter ut i annen omgang. Samme mann doblet ledelsen etter 57 minutter på pasningen fra Leo Erik Jean Cornic.

Kristoffer Askildsen erstattet Hansen etter 67 minutter, og han takket for tilliten av trener Gunnar Halle med å sette inn 3-0-målet på overtid.

For Norge holdt det med uavgjort for å komme videre som sju beste toerlagene, men ettersom Tyskland tapte sin siste kamp for Skottland med 0-1, ble de norske guttene også gruppevinnere med sine sju poeng.

EM-sluttspillet går i England fra 4.-20. mai. Den 5. april trekkes gruppeoppsettet.

