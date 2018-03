Målløst for Hareides Danmark

NTB Sport

Privatlandskampen i Aalborg ble den 13. strake kampen der mannskapet til Åge Hareide kunne gå av banen uten å ha tapt. Det er solid statistikk.

Danskene hadde samtidig sjanser nok til å sprekke nullen i det som var den siste kampen før landslagssjef Hareide skal ta ut troppen til sommerens VM-sluttspill i Russland.

Sørlig Italia-proffen Andreas Cornelius kom til flere gode sjanser, men effektiviteten var ikke god nok. Et kvarter før full tid hamret Ajax-veteranen Lasse Schöne ballen i stolpen på et frispark.

Kort tid før kampstart ble det for øvrig opplyst at måltyven Nicolai Jørgensen likevel ikke skulle starte kampen for Danmark. Dermed fikk Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner sin andre mulighet fra start under Åge Hareide.

RBK-profilen klarte ikke sette sitt preg på kampen.

Manchester United-spiller Alexis Sánchez var et uromoment for det danske forsvaret, men Chile slet likevel med å spille seg til klare sjanser.

(©NTB)