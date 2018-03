Andersen tok Nord-Korea til asiamesterskapet

NTB Sport

Andersens Nord-Korea trengte minst uavgjort mot Hongkong, men gikk i stedet til sluttspillet i De forente arabiske emirater med stil.

Jong-Il-gwan sendte hjemmelaget i Pyongyang i ledelsen etter 20 minutter, før Pak Kwang-ryong økte til 2-0 fire minutter senere.

Etter en målløs andre omgang kunne Nord-Korea feire avansement til mesterskapet i starten av 2019.

Sluttspillet vil mest sannsynlig gå uten Fredrikstad-mannen. Andersen har signalisert at han ikke vil forlenge kontrakten med nordkoreanerne når den løper ut i mars.

Østfoldingen, som i sin aktive karriere ble målkonge både i norsk eliteserie og tysk Bundesliga, har vært trener for klubblag i Sveits, Tyskland, Hellas og Østerrike. Han er gullklokkemann for Norges landslag, men siden 1993 har han vært tysk statsborger.

Det var i mai 2016 at han fikk tilbud om å bli Nord-Koreas første utenlandske landslagssjef på over et kvart århundre.

