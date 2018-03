TV 2: Ødegaard starter mot Albania

NTB Sport

Ødegaard entret banen i det 78. minutt som innbytter i 4-1-seieren over Australia på Ullevaal stadion fredag.

Det var varslet på forhånd at landslagssjef Lars Lagerbäck kom til å gjøre endringer til oppgjøret mot Albania i Elbasan.

TV 2 erfarer også at Tarik Elyounoussi erstatter Ola Kamara, som ble hattrickhelt mot Australia. Kamara reiste lørdag hjem til Los Angeles for å få behandling for en irritasjon i kneet.

TV-kanalen melder også at Jonas Svensson og Håvard Nordtveit får sjansen i Norges forsvarsfirer.

