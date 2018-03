Sportskommentator: – Folk i USA vet ikke hvem Zlatan er

NTB Sport

Zlatan Ibrahimovic skrev under for MLS-klubben Los Angeles Galaxy etter å ha blitt løst fra kontrakten med Manchester United forrige uke.

Fotballdelen av byen Los Angeles har ventet på en ny superstjerne siden David Beckham takket for seg etter fem år i klubben 2012, men svensken har en jobb å gjøre.

– Sannheten er at mange her ikke har peiling hvem han er, sier kommentator i Los Angeles Times, Dylan Hernandez, til TT.

Må ha mer enn fotballferdigheter

Sportskommentatoren tror imidlertid Zlatan Ibrahimovic er en type som kan skape blest om seg selv og klubben.

– Los Angeles er en veldig stor by, der basket med Lakers og baseball med Dodgers er de overlegent største idrettene. Galaxy drar rundt 20.000 tilskuere per match, men folk bryr seg ikke så mye resten av tiden. Det er ingen på byen som snakker om laget eller spillerne, men det her kan faktisk gjøre at folk begynner å bry seg, forklarer Hernandez.

Og det er ikke Zlatans fotballferdigheter han først og fremst trekker fram.

– Om det bare hadde vært det, hadde jeg ikke vært så sikker på at det hadde funket, men man kan ikke ignorere Zlatan, for han er ute og melder ting. I Los Angeles er alt personfokusert. Kobe Bryant og Shaquille O'Neal var populære ikke bare fordi de var gode basketballspillere, men fordi de sa ting, sier Hernandez.

– Folk her bare venter på en superstjerne, men fotball er noe som folk interesserer seg for hvert fjerde år når det er VM. Så den store utfordringen for Los Angeles Galaxy blir å markedsføre ham, og sørge for at folk kjenner til ham. Lykkes man med det, er det store muligheter for at han blir en stjerne her.

Sammenlignes med boksestjerne

Kommentatoren kommer kun på én idrettsutøver som kan sammenlignes med Zlatan: Muhammad Ali.

– Det minner litt om Muhammad Ali. For det finnes mange som skryter og kjører på med «trash talk», men greia med Zlatan er at han er morsom også. Han kan tulle med seg selv, og han er morsom og minner meg om Ali. Han var en type som man lo med, for man visste aldri om han var alvorlig eller ikke.

Men skal Zlatan lyktes med prosjekt superstjerne må han noen ganger legge fra seg egoet og stille opp for mediene selv om han ikke egentlig skulle ønske det.

– Hvis han bare stiller opp når han selv vil komme det ikke til å fungere. I USA er fansen ikke bare interessert i idretten. De vil også vite hvem menneskene er. Om han ikke prater, kommer det til å bli et ganske stort problem, sier Hernandez.

(©NTB)