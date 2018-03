Qaka syntes Norge spilte en fantastisk kamp

NTB Sport

Qaka, som har 36 aldersbestemte landskamper for Norge, fikk tillit fra start for Albania for første gang mot Norge mandag. Han debuterte som innbytter i 3-2-seieren borte mot Tyrkia i november.

Mandagens kamp ble imidlertid ingen minneverdig affære for den tidligere Vålerenga- og Kristiansund-spilleren. Midtbanespilleren måtte forlate banen like før pause med en kneskade etter å ha blitt taklet av Markus Henriksen.

– Jeg vet ikke hvilken spiller som kom bakfra, men jeg prøvde å skjerme ballen, og så ble venstrebeinet mitt igjen. Jeg fikk en vridning. Jeg har slitt med kneet en stund, så da var det slutt, sa Qaka til NTB.

– Jeg prøvde å fortsette. Dette var jo min første kamp fra start for Albania, men jeg hadde ingen mulighet, la han til.

Fra benken fikk Qaka se Sigurd Rosted gi Norge 1-0-seier på en corner.

– Norge spiller veldig godt i dag. De har mange gode spillere. De spiller helt riktig og spiller en fantastisk kamp, avsluttet han.

