Olimb-brødrene scoret og assisterte da Linköping røk ut

NTB Sport

Djurgården, som ledet 3-1 i kvartfinaleserien som spilles best av sju kamper, vant 5-4 på hjemmebane i Stockholm. Dermed er sesongen over for Linköping og brødrene Mathis og Ken André Olimb.

Sistnevnte har kun to spillere foran seg i poengligaen i SHL, og mandag viste han hvorfor. Lillebror Olimb satte inn 4-4-målet i tredje periode, og det så lenge ut til å sikre gjestene forlengning.

Fem sekunder før slutt satte imidlertid Djurgårdens Marcus Hogström inn scoringen som til slutt skilte lagene.

Etter en målløs åpningsperiode tok kvartfinalekampen i den svenske hovedstaden fyr i midtperioden. Mathis Olimb fikk notert en målgivende pasning da Kristian Näkyvä sendte gjestene i ledelsen etter et drøyt minutt.

Deretter slo Djurgården tilbake med to scoringer, før Olimb serverte rekkekamerat Näkyvä til 2-2. Gustav Possler sendte så Djurgården foran på ny, før Linköping igjen utlignet.

To nye mål fulgte, der iblant Ken André Olimbs 4-4-mål, før kampen ble avgjort i dramatiske sluttsekunder.

(©NTB)