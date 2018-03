Hergeirsson lettet over gode Oftedal-nyheter

NTB Sport

Györ-proffen landet forkjært mot slutten av førsteomgangen mot Kroatia i EM-kvalifiseringen. Oppløst i tårer ble Oftedal båret av banen.

Det ble raskt klart at det ikke var snakk om en kneskade lik den lagvenninnen Nora Mørk nylig pådro seg. Det var ankelen som hadde fått seg en skikkelig trøkk.

Senere på kvelden viste en røntgenundersøkelse at Oftedal ikke hadde brudd i ankelen. Det var kun et kraftig overtråkk.

– Det så ikke bra ut da det skjedde. Vi fryktet det verste, men håpet selvsagt det beste. Det var en lettelse da undersøkelsene viste ingen alvorlig skade, skriver Hergeirsson i en tekstmelding til NTB dagen derpå.

Mindre vondt

Det er for tidlig å si når Oftedal er tilbake på håndballbanen.

– Hvor lang tid det vil ta er vanskelig å estimere nå, men de neste par dagene vil nok gi oss svar på når hun kan forventes å være tilbake, opplyser landslagslege Anne Froholdt.

Hun forteller at Oftedal er ved godt mot dagen etter uhellet i Nadderud Arena.

– Stine har vondt, men mindre enn i går. Hun har selv vært i kontakt med klubben (Györ), som vil følge henne opp. Og så vil vi følge opp fra Norge med det vi kan, sier Froholdt til NTB.

Skylder på seg selv

Oftedal selv sier ankelskaden var selvforskyldt.

– Det var min egen feil. Jeg hopper inn og lander forkjært. Som regel gjør overtråkk ordentlig vondt, og det gjorde dette også. Men jeg er veldig glad for at røntgenbildene ikke viser mer enn det. Nå tar jeg det som det kommer dag for dag, så ser vi hva som skjer videre, sier Oftedal i en pressemelding lagt ut på håndballforbundets nettsider.

Norges håndballjenter ble klar for EM i Frankrike i desember med søndagens 33-27-seier over Kroatia. Det skjedde to kamper før slutt i kvalifiseringen.

