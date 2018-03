Debutanten Rosted ordnet etterlengtet norsk borteseier: – Ikke gått opp for meg ennå

NTB Sport

Lars Lagerbäcks lag imponerte igjen tre dager etter 4-1-seieren over Australia, men slet med å omsette et stort overtak i tellende resultat. Rosted rettet på det da han i det 70. minutt raget i været og stusset Mohamed Elyounoussis hjørnespark i mål.

– Det er ikke verst å score. Det er ikke sånn man tenker på å skulle klare før kampen en gang. Det har ikke gått opp for meg ennå, egentlig, smilte Rosted til NTB etter kampslutt.

– Jeg håpet på å få starte, men det er moro å få debuten. Det var det jeg tenkte mest på, fortsatte han.

Like før scoringen hans hadde Norge nettopp avverget en albansk kjempesjanse på hjørnespark. Hjemmelaget var underlegent i det meste, men var giftigst på dødball inntil Moi og Rosted satte også det skapet på plass.

– Fremtiden

Gent-spilleren kom inn for Håvard Nordtveit sju minutter tidligere. 23-åringen fikk dermed sin debut i spann med 19-årige Kristoffer Ajer, som storspilte i sin debut mot Australia fredag.

– Vi hadde god kontroll. Det er lett å spille med Ajer. Han er en god stopper som også er en god leder. Det var moro. Vi har lært mye av hverandre. Selv om vi bare fikk 30 minutter på banen sammen, har vi lært mye av hverandre under samlingen. Vi har også bodd på rom sammen. Forhåpentligvis er dette noe for fremtiden, sa Rosted.

På fire dager har Norge nå vunnet like mange landskamper i mars måned som i de 13 foregående landslagsårene til sammen.

– Vi har spilt to gode matcher nå, og så kommer det to treningskamper til, hvor jeg håper vi kan ha en god følelse, før det blir virkelig viktig til høsten, avsluttet Rosted.

Med seieren har Norge også brutt en fæl kamprekke på bortebane. Forrige borteseier mot et lag blant de 200 beste på FIFA-rankingen var 3. september 2015 mot Bulgaria. Siden var den beksvarte rekken én uavgjort og 10 tap. Da er fjorårets 8-0 mot San Marino regnet bort.

Sjokk

Norge prøvde å sjokke Albania helt fra avspark og var ikke så langt fra å lykkes da seks mann spurtet fram for å krige om et langt oppspill. De norske fortsatte å gjøre livet surt for hjemmelaget.

Det var ikke bare regnet som øste ned over albanerne. De norske angrepene kom nesten like tett, der høyt og aggressivt press førte til gunstig erobring etter gunstig erobring. Lagerbäcks menn var helt overlegne i duellspillet og viste også tidvis klasse i pasningsspillet.

Norge og Albania er naboer på siste FIFA-ranking, men i de første 20 minuttene så de ut til å komme fra hver sin liga. Det virket som det var Albania, ikke Norge, som hadde spilt kamp tre dager tidligere. Så mye friskere virket de norske i beina.

Det som manglet var store sjanser. Det var mange halvsjanser og nestensjanser, men nesten ingen virkelig store. Bare en gang før pause måtte Lazio-keeper Thomas Strakosha vise klasse. Han ga retur på Mois skudd etter raid og innlegg fra Birger Meling i det 29. minutt, men ballen spratt Albanias vei ute i feltet.

Flere norske avslutninger endte rett utenfor, andre ganger klarerte vertenes rutinerte forsvar i siste liten. Albania holdt nullen til pause, men Kamer Qaka sto som et symbol for hjemmelaget da han rett før pause haltet av banen etter å ha fått juling i flere tøffe dueller, noen av dem med tidligere lagkamerater på aldersbestemte norske landslag.

Avkledd

Tilskuerne med trommer og bare overkropper i svingen sto for de mest imponerende albanske prestasjonene før pause på en kald regnværskveld i Elbasan. I pausen kledde de på seg og lot hjemmelaget være de eneste avkledde.

I annen omgang kom Tarik Elyounoussi til to kjempesjanser inne i feltet. I det 50. minutt ble han vakkert framspilt av Stefan Johansen, men skuddet ble blokkert. Sju minutter senere kom framspillet fra fetter Moi. Da tok Strakosha fram en glitrende enhåndsredning, og Birger Meling nikket returen rett utenfor.

Innimellom de Tarik-sjansene nikket Armando Sadiku rett over på Albanias første hjørnespark og ditto sjanse i kampen. Det var en stor sjanse, men ville vært blodig urettferdig om den hadde gått inn.

Også Albanias annen corner ble en stor sjanse, men flere fikk ikke vertene. Rosteds nikk ga Norge en svært etterlengtet og like fortjent seier.

Moi hadde sjansen til å gjøre resultatet mer i tråd med kampbildet da han i siste minutt ble spilt gjennom av Markus Henriksen, men Strakosha reddet igjen.

(©NTB)