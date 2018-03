Bjørn Maars Johnsen suger til seg lærdom

NTB Sport

– Jeg jobber hardt for å lære så mye som mulig og gjøre det Lars (Lagerbäck) ønsker slik at han kan stole på meg og vil ha meg i troppen og laget sitt, sier 26-åringen til NTB.

Selv om Ola Kamara fikk overskriftene for sitt hattrick mot Australia, trakk Lagerbäck fram den defensive jobben Kamara og Johnsen gjorde sammen og utropte det til det beste han har sett av et spisspar i sin tid som Norges landslagssjef.

– Det var et gjennombrudd for meg, men jeg ønsker å vise at jeg kan spille med andre spisser også. Kanskje med Tarik (Elyounoussi), kanskje med Fredrik (Gulbrandsen). Jeg vil vise at jeg kan spille andre gode, at det er en slik spiller jeg er, sier Johnsen.

Norskamerikaneren snakker brukbart norsk, men er fortsatt mest komfortabel med å intervjues på engelsk. Når det gjelder fotball, kaster han seg bare ut på dypt vann og flyter bedre enn de fleste.

Den lange veien til landslaget gikk via små klubber i Spania og Portugal, videre til bulgarsk toppserie før han slo gjennom i skotske Hearts og kom videre til sin nåværende arbeidsgiver ADO Den Haag i Nederland.

Svamp

– Kanskje ikke alle de opplevelsene var de beste eller vakreste, men jeg har lært ulike typer fotball, opplevd ulike arenaer og kulturer. Jeg har prøvd å være en svamp og lære av alt jeg erfarer, og nå begynner det å prege spillet mitt, sier han.

De siste årene har han tatt enorme steg, og han trekker fram de ulike fotballkulturene han har opplevd i Skottland og Nederland.

– I Skottland spilte vi 4-4-2, og jeg måtte lære hvordan jeg skulle samhandle med en annen spiss. I Nederland er jeg alene på topp, men hver ny formasjon lærer meg en ny måte å spille på. Jeg er blitt bedre til å holde på ballen, for jeg får den oftere på fot, oftere på bryst. Jeg er bedre til å sette opp andre, for det er viktig i Nederland, sier han.

– Det har hjulpet meg til å bli en bedre allroundspiss, ikke bare en målscorer. Jeg prøver å utvide min horisont og få flere strenger å spille på, noe som kan hjelpe meg videre i karrieren. Det er viktig å utvikle seg.

Fanklubb

Han har scoret 12 seriemål i Nederland denne sesongen, men det var den defensive jobben han gjorde med Kamara mot Australia som fikk Lagerbäck med i fanklubben.

– Vi utførte planen Lars og Perry hadde lagt, og det fungerte perfekt. Jeg håper å kunne gjenskape det mot Albania, sier Johnsen, som har registrert sjefens uttalelse om at det nå er nye betingelser for Premier League-spissene Joshua King og Alexander Sørloth.

– Alle i troppen er venner, og vi prøver ikke å gjøre det vanskeligere for hverandre, men vi kjemper for å få være med. Dette er et ungt lag, noe jeg oppdaget i dag da jeg havnet blant de «gamle» da vi delte lag på trening. Landslaget har en god framtid, og jeg har lyst til å være med, sier Johnsen.

– Min far sa alltid at det skal hardt arbeid til for å komme til topps, men hardere arbeid for å bli der. Jeg jobber hardt hver dag for å bli bedre, og for å bli her jeg er.

