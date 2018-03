Northug etter etterlengtet seier: – Nå er sesongen reddet

NTB Sport

Northug slo Riseth med to sekunder, mens Tønseth endte tre sekunder bak 32-åringen.

– Flyktningrennet er en stor klassiker som er viktig å vinne. Så nå er sesongen reddet, sa Northug etter målgang ifølge Namdalsavisa.

Han gikk på blanke ski, mens seiersrivalene Tønseth og Riseth hadde festesmurning. De tre spurtet om seieren, med Northug som den klart sterkeste.

Astrid Øyre Slind gikk til topps i kvinneklassen. Hjemmehåpet Laila Kveli ble nummer to.

Blytung sesong

Flyktningerennet er et renn til minne om de som måtte flykte fra Norge til Sverige i løpet av andre verdenskrig. Rennet hadde start i Lierne og målgang i Gäddede i Sverige.

Northug gikk nylig Birkebeinerrennet, men havnet der langt bak vinneren Andreas Nygaard. Søndag var han endelig tilbake med en seier i et skirenn.

32-åringen har hatt en blytung sesong, og kom ikke med i den norske OL-troppen. Medaljegrossisten har ennå ikke bekreftet at han satser videre mot neste sesong, men søndag fikk han en etterlengtet opptur da han endelig vant et skirenn igjen.

Tidligere denne uken ble det kjent at Northugs personlige samarbeidspartner Coop går inn som sponsor for langrennslandslaget fra neste sesong. Flere, blant dem langrennskollega Emil Iversen, har tatt til orde for at Northug bør bli en del av landslaget dersom han forlenger karrieren.

Tidligere denne uken skal skistjernens støttespillere ha hatt et møte med Norges Skiforbund.

Avslutter med turrenn

Man må helt tilbake til februar 2016 for å finne sist gang Northug vant et verdenscuprenn. Den gang var han best på sprinten i Drammen.

Northug har gjort det klart at han kommer til å gå flere turrenn på tampen av årets sesong. Kobberløpet med start og mål i Sulitjelma skal blant annet stå på programmet. Det gås 14. april. Northug gikk det samme rennet i fjor. Da ble det tredjeplass, bak blant andre Martin Johnsrud Sundby.

Nylig gikk han som nevnt Birkebeinerrennet, og 32-åringen var også på startstreken i det 42 kilometer lange Engadin Skimarathon i Sveits.

Lillebror Even Northug ble nummer ni lørdag. Han var slått fire minutter og 44 sekunder av vinneren.

