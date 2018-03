Lagerbäck til kamp mot stygge statistikker

NTB Sport

Seier i Elbasan vil bety at Norge på fire dager har vunnet like mange landskamper i mars måned som på de 13 foregående årene til sammen. Da vil også hans bortestatistikk lysne betraktelig.

Mars måned har siden årtusenskiftet vært et mareritt for Norges landslag, som i den perioden er uten seier i kvalifiseringskamper (tre uavgjorte, seks tap) i årets tredje måned. Det bør endres om den lange sluttspilltørken skal brytes, for kvalifiseringen til EM i 2020 starter i mars neste år, trolig med to kamper.

Tar vi med vanlige landskamper er bildet litt lysere, men ikke mye. Siden 2000 hadde Norge før den siste ukens samling tre seirer i mars: 1-0 mot Serbia-Montenegro i 2004, 1-0 mot Slovakia i 2010 og 2-0 mot Finland i 2016. I tillegg kommer sju uavgjorte kamper og ni tap, altså tre tap for hver seier.

Ustoppelig

Det har ikke alltid vært hogget i stein at Norges landslag sliter i mars. På 1990-tallet var laget tvert imot nesten ustoppelig i den måneden. Sju seirer og en uavgjort var fasit i de åtte mars-landskampene mellom 1990 og 1999.

Det er viktig å prestere i mars. Siden 1993 har det bare skjedd to ganger at Norge ikke har hatt en landskamp i mars måned: 2003 og 2012.

Fredagens 4-1-seier over Australia var Norges klareste triumf i mars siden Forente arabiske emirater ble slått med samme sifre i 1997. Bare tre dager senere har laget sjansen til å følge opp mot Albania.

0-11

Det er en anledning til å runde av Lagerbäcks marerittrekke på bortebane. San Marino ble riktig nok slått 8-0 i fjor høst, men om vi holder lag som ikke er blant de 200 beste på FIFA-rankingen utenfor er Lagerbäcks bortestatistikk fire kamper, fire tap og 0-11 i målforskjell.

Han kom skjevt ut med 0-2 i VM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland i mars (selvsagt) i fjor, mens det gikk helt galt med 0-6 mot Tyskland i Stuttgart i september. Det var Norges styggeste tap siden 1972. I november ble det 0-2 mot Makedonia og 0-1 mot Slovakia.

På Ullevaal er Lagerbäck ubeseiret som norsk landslagssjef etter fem kamper. Skal det bli suksess i Nations League og EM-kvalifiseringen, må laget prestere både hjemme og borte, og mandag er en ypperlig anledning til å vise at det lar seg gjøre.

(©NTB)