Domratsjeva vant da Mäkäräinen avgjorde cupdramaet

NTB Sport

De norske jentene fikk biroller i det som ble en uhyre spennende avslutning på verdenscupsesongen. Domratsjeva skjøt 19 treff på de fire skytingene og avgjorde kampen om seieren på sisterunden.

Nærmest seg på resultatlista hadde hun slovakiske Petra Fialkova og franske Anaïs Chevalier.

Det store dramaet utspant seg lenger bak i feltet. Den finske veteranen Kaisa Mäkäräinen og slovakiske Anastasia Kuzmina kjempet en intens kamp om verdenscupen sammenlagt, og etter en voldsom finsk opphenting kunne Mäkäräinen slippe jubelen løs.

Tredje seier

35-åringen ble nummer seks etter å ha skutt fullt hus på siste stående og en strålende sisterunde i sporet. Kuzmina var på sin side tom for krefter og måtte nøye seg med 11.-plass.

Dermed endte sammenlagtkula på finske hender med noen små poeng.

Mäkäräinen gikk med den gule ledertrøya i søndagens renn, til tross for at hun var fem poeng på etterskudd i kampen om sammenlagtseieren. Årsaken var at samtlige løpere skal stryke sine to svakeste resultater ved sesongslutt, og Mäkäräinen hadde flere poeng å stryke enn Kuzmina.

Mäkäräinen, som har vunnet verdenscupen sammenlagt to ganger tidligere, fikk dermed et stort plaster på såret etter å ha reist medaljeløs hjem fra karrierens siste OL. Veteranen har ikke en eneste olympisk medalje i samlingen.

Eckhoff i topp ti

Tiril Eckhoff ble beste norske jente med 7.-plass i avslutningsrennet etter å ha skutt på seg tre strafferunder underveis.

– Jeg er fornøyd. Topp ti er bra for meg denne sesongen. Jeg var med å kjempe om seieren, så det var synd jeg ikke klarte å skyte fullt på siste skyting, oppsummerte hun overfor NRK.

Marte Olsbu ble nummer 20, mens Synnøve Solemdal kom til mål sist av de 30 som startet.

(©NTB)