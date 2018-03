Ventet stjernesmell for Reinkinds lag

NTB Sport

Den første av to åttedelsfinaler i Europas gjeveste klubbturnering endte 41-17 i polakkenes favør. Det var langt fra overraskende. Som følge av en terminliste-kollisjon av de sjeldne måtte nemlig det tyske laget sende sitt andrelag ut på reise.

Mesterligakampen sammenfalt i tid med toppoppgjøret i den tyske ligaen mot Kiel. Den sistnevnte kampen startet kun drøye to timer etter at møtet med Kielce i Polen var over.

Den spesielle situasjonen oppsto etter at Det europeiske håndballforbundet (EHF) valgte å plassere mesterligakampen på samme dag som den omtalte ligakampen.

– Terminkaoset i håndball har nådd et nytt, trist høydepunkt, konstaterte Rhein-Neckar Löwen på klubbens nettsted da kollisjonen var et faktum.

I tråd med TV-avtalen i tysk Bundesliga ble oppgjøret mot Kiel sendt på kanalene ARD og Sky. Den avtalen ville «løvene» overholde. Reinkind og lagkameratene har hjemlig liga som førsteprioritet.

Det er ikke første gang Rhein-Neckar Löwen er rammet av terminlistekaos. 11. november i fjor spilte klubben borte mot Leipzig i Bundesliga, og omtrent 24 timer senere var det ny bortekamp mot Barcelona i mesterligaen.

Reinkind og co. klarte å slå Leipzig og plukke med seg poeng etter uavgjort i Barcelona.

Lørdagens tap i Polen betyr at Rhein-Neckar Löwen langt på vei har en håpløs oppgave i returkampen i åttedelsfinalene på hjemmebane 1. april.

(©NTB)