Sykt god Mowinckel med favorittseier i Hafjell

NTB Sport

Mowinckel har måttet stå over NM-øvelsene tidligere denne uken på grunn av sykdom, men lørdag var hun tilbake på toppen av pallen.

– Jeg har hatt streptokokker og på toppen av dette pådro jeg meg også virusinfeksjon. Jeg har vært ganske langt nede for telling. Det begynte i Åre, og varte fram til i går hvor jeg fikk klarsignal til å kjøre dagens renn. Det har vært mange dager på sofaen, litt for mange dager. Jeg har bare pleiet helsa. Så nå merket jeg på slutten at jeg var klar til å bevege på meg litt igjen, sier Mowinckel til NTB.

OL-medaljøren la til et ferskt NM-gull i samlingen da hun forsvarte ledelsen fra første omgang i Hafjell. Mowinckel hadde 0,39 sekunder ned til Kristine Gjelsten Haugen før annen omgang, og med en overlegen sisterunde vant Mowinckel til slutt med 1,77 sekunder.

– Det er utrolig moro å vinne NM-gull. Det er veldig godt å kjenne at jeg slet ekstra i første omgangen, det var litt tyngre enn jeg trodde. Og jeg merker at man får den ekstra lille piffen som gjør deg så ivrig at du må bare faktisk gi gass for å få det til. Det er gode folk bak meg nå, så det er kult. Da var det bare opp til meg selv å avgjøre dette, sa Mowinckel.

– Jeg hadde også litt å gå på. Og at jeg øker såpass mye i andre omgang er veldig kult. Jeg tror jeg traff ganske bra i andre omgang, og var flink til å få med farten hele veien. Da var det utrolig deilig å se den tiden, tilføyde hun.

Haugen tok sølvet, mens Thea Louise Stjernesund skaffet seg bronsemedaljen.

Verdenscupkjørerne Kristin Lysdahl og Maren Skjøld ble nummer seks og åtte.

(©NTB)