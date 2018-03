Reiten med drømmemål da LSK Kvinner ydmyket erkerivalen

NTB Sport

Det var knyttet stor spenning til kampen. Tidligere LSK-trener Monica Knudsen har tatt over Vålerenga, mens flere tidligere Lillestrøm-spillere også har byttet ut gult med blått.

Lørdag var gjestene klart best og sørget for at samtlige som er glad i Lillestrøm fikk en over gjennomsnittet god lørdag.

Hege Riises lag ga seg ikke før det sto 5-0, og det siste målet kan fort stå igjen som sesongens scoring når det skal telles opp til slutt.

Guro Reiten dro med seg ballen over midtstreken etter 71 minutter, og hun så da at Vålerenga-keeper Tinja-Riikka Korpela sto langt ute. LSKs nummer 10 dro til, og ballen forsvant i en bue over Korpela og dalte ned i den finske burvokterens venstre hjørne.

– Den var fin den scoringen der. Vi snakket i pausen om at keeperen sto litt langt ute, så jeg bare dro til. Det var digg, sa Reiten til NRK.

Hun bedyrer at LSK-laget har mer inne til tross for storseier i seriepremieren.

– Vi har masse å gå på. Vi er ikke fornøyde med alt i dag, men utover i annenomgang ser vi at vi er bedre trent. Vi kunne fort scoret flere mål, sa hun.

Haug x 2

Før det hadde Ingrid Engen gitt gjestene ledelsen etter fem minutter. I det 51. minutt doblet Sophie Roman Haug til 2-0 da hun på vakkert vis headet inn et strøkent innlegg av Synne Skinnes Hansen.

LSK-laget la på til 3-0 etter 61 minutter etter vakkert angrepsspill. Ingrid Moe Wold fant Reiten inne i feltet, og på vakkert vis satte hun inn scoringen. Kun minutter senere ga oppskriften Skinnes Hansen/Haug scoring igjen. Førstnevnte svingte inn et perfekt innlegg, og Haug kunne sette skotuppen til og juble for sin andre nettkjenning for kvelden.

Ydmykelsen ble total for Knudsens mannskap da Reiten scoret fra midtbanen.

– Det ble litt stygt. Alt går galt, og det ene laget får selvtillit mens det andre laget faller sammen. Nå handler det om å takle situasjonen og jobbe så vi kan ta ytterligere steg, sa Knudsen.

Lyn med seier i premieren

Røa endte på femteplass forrige sesong og var en naturlig favoritt før hjemmemøtet med Lyn, som i fjor rykket opp fra 1. divisjon. Gjestene fra Oslos vestkant viste imidlertid ingen respekt i serieåpningen.

De tok ledelsen ved Camilla Linberg etter 28 minutter, og åtte minutter senere doblet Jenny Røsholm Olsen til 2-0. Vilde Bratlands redusering på overtid ble intet annet enn et trøstemål for Røa.

Grand Bodø, som kjempet i bunnen forrige sesong, fikk en kjempestart på sesongen da laget slo Trondheims-Ørn 2-1 hjemme. Melissa Hasanbegovic ga vertene ledelsen etter 58 minutter, men gjestene utlignet ved Julie Adserø elleve minutter senere.

Kampen gikk mot 1-1 da Grand Bodøs Maiken Bakke satte inn 2-1 på overtid.

Naalsund den store helten

Lisa Naalsund ble dagens store spiller for Arna-Bjørnar. Med to mål senket hun Klepp i lørdagens 2-1-seier.

22-åringen satte først inn 1-0 etter 42 minutter. Deretter doblet hun ledelsen tidlig i annen omgang. Hege Hansen reduserte for Klepp etter 71 minutter.

Marit Bratberg Lund ble matchvinner for Kolbotn med sin 1-0-scoring etter 19 minutter i bortemøtet med Sandviken.

