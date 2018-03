Reinkinds lag tapte to kamper samme kveld

NTB Sport

Den første av to åttedelsfinaler i Europas gjeveste klubbturnering i håndball endte 41-17 i polakkenes favør. Det var langt fra overraskende. Som følge av en terminliste-kollisjon av de sjeldne måtte nemlig Rhein-Neckar Löwen sende sitt andrelag ut på reise.

Mesterligakampen sammenfalt i tid med lørdagens toppoppgjør i Tyskland. Serielederen har Bundesliga som førsteprioritet, og dermed ble Harald Reinkind og lagets øvrige stjerner sendt til Kiel. Der ble det 22-27-tap.

Reinkind noterte seg for to mål i kampen, som startet drøyt to timer etter Rhein-Neckar Löwens stortap i Polen.

– Trist

Lørdagens spesielle situasjon oppsto etter at Det europeiske håndballforbundet (EHF) valgte å plassere mesterligakampen på samme dag som den omtalte ligakampen.

– Terminkaoset i håndball har nådd et nytt, trist høydepunkt, konstaterte Rhein-Neckar Löwen på klubbens nettsted da kollisjonen var et faktum.

I tråd med TV-avtalen i tysk Bundesliga ble oppgjøret mot Kiel sendt på kanalene ARD og Sky. Den avtalen ville «løvene» overholde.

Fortsatt på topp

Det er ikke første gang Rhein-Neckar Löwen er rammet av terminlistekaos. 11. november i fjor spilte klubben borte mot Leipzig i Bundesliga, og omtrent 24 timer senere var det ny bortekamp mot Barcelona i mesterligaen.

Reinkind og co. klarte å slå Leipzig og plukke med seg poeng etter uavgjort i Barcelona.

Lørdagens tap i Polen betyr at Rhein-Neckar Löwen langt på vei har en håpløs oppgave i returkampen i åttedelsfinalene på hjemmebane 1. april.

I Bundesliga topper fortsatt Reinkinds lag tabellen med 42 poeng etter 25 kamper. Det skiller to poeng ned til Flensburg-Handewitt (26 kamper) og Füchse Berlin (25).

