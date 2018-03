Lagerbäck ingen storforbruker av landslagsspillere

NTB Sport

– En del av ansvaret er mitt. Jeg vil forsvare spillerne ettersom jeg har brukt så mange. Det har ikke hjulpet dem, sa han dagen før Australia-kampen på spørsmål om de skuffende resultatene i fjor.

Lagerbäck sa at det var et bevisst valg som ble gjort i samråd med assistent Per-Joar Hansen og toppfotballsjef Nils Johan Semb etter debuten mot Nord-Irland for et år siden. Tapet i Belfast forspilte siste sjanse i VM-kvalifiseringen.

– Vi opplevde at en ganske stor gruppe spillere var ganske jevn, så vi valgte å gå på og teste en hel del spillere, sa han.

Det bidro til at han brukte 33 spillere (tre hele lag) i de ni kampene i fjor. I fredagens 4-1-seier over Australia ga han spilletid til ytterligere tre mann: Kristoffer Ajer, Fredrik Midtsjø og Iver Fossum. Dermed har Lagerbäck brukt 36 spillere på sine ti første kamper. For mange, synes han selv.

Forgjengerne

Men: Av Norges landslagssjefer siden 1990 har bare Egil «Drillo» Olsen (i begge sine perioder) brukt færre spillere i de ti første kampene. Per-Mathias Høgmo brukte eventyrlige 54 spillere.

* Drillo I (fra 1990): 26.

* Nils Johan Semb (fra 1998): 38.

* Åge Hareide (fra 2004): 47.

* Drillo II (fra 2009): 32.

* Per-Mathias Høgmo (fra 2013): 54.

* Lagerbäck (fra 2017): 36.

Som sagt så sett

Lagerbäck har uttrykt et ønske om å nærme seg en stamme slik at stabiliteten i troppen blir større fra gang til gang. Han ser det som et onde at det har vært så mange utskiftninger.

– Men det er intet ondt som ikke fører noe godt med seg. Helst ville jeg sett de som har forfall nå, men i stedet får jeg se hvordan de som kommer inn strekker til på dette nivået, sa han før kampen, og de ordene ble sannet fredag.

Ola Kamara og Bjørn Maars Johnsen ville ikke startet om det ikke var for forfallene fra Premier League-duoen Joshua King og Alexander Sørloth, men Kamara gjorde hattrick, og spissene leverte det Lagerbäck glatt utropte til den beste prestasjon av spissduoen i hans tid med landslaget.

Han sa også at det ikke er sikkert at Kristoffer Ajer ville fått spilletid om alle aktuelle stoppere var i den forfatning han ønsket, men 19-åringen fikk sjansen og tok den i fast grep.

Ressurs

Av de fem spillerne Lagerbäck skrøt mest av etter festforestillingen mot Australia er Mohamed Elyounoussi den eneste som var med i hans debutkamp for ett år siden. Av hans 36 spillere var Bjørn Maars Johnsen nummer 19, Markus Henriksen nummer 28, Ola Kamara nummer 31 og Kristoffer Ajer nummer 34.

Skader, spilletid, form og annet kan gjøre førstevalg uaktuelle i fotballen, og da er det greit å ha alternativer. Lagerbäck kan ett år inn i sin tid som Norges landslagssjef glede seg over at 36 spillere har erfaring i å omsette hans ideer i handling på banen, og at ytterligere åtte har vært på samling og sittet på benken i minst en kamp.

I stedet for et onde kan det vise seg å være en ressurs når det drar seg i hop til nasjonsliga i høst og EM-kvalifisering neste vår.

