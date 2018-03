Kristoffersen slått av NM-kongen Windingstad

NTB Sport

Kristoffersen har kjempet en innbitt kamp om verdenscupseireren i både storslalåm og slalåm med Marcel Hirscher denne sesongen, men under NM i Hafjell måtte Kristoffersen se seg slått, selv uten Hirscher på startstreken.

Kristoffersen var allerede 0,76 sekunder bak lederen etter første omgang, og klarte ikke kjempe om seieren. Rælingen-løperen ble nummer fem, én plassering opp fra første omgang, mens Rasmus Windingstad tok seieren etter å ha kjørt seg opp fra femteplass til gull i annen omgang.

– Det er utrolig moro å vinne min tredje strake NM-seier denne uka. Nok en gang ble det et veldig tett renn, akkurat som i fredagens super-G. I dag vinner jeg over en utøver med to hundredeler som jeg for tre måneder siden nesten ikke visste hvem var, sa Windingstad til NTB.

17-åringen Lucas Braathen tok sølvet, kun to hundredeler bak NM-vinneren.

– Lucas Braathen leverer et utrolig rått resultat i dag. Jeg er skikkelig fornøyd, men Lucas kjører fra meg på toppen. Jeg er mektig imponert over ham. Andreomgangen min var ellers et skikkelig stort steg, og i dag holdt det akkurat, sa Windingstad.

– Dette er nytt for meg, jeg kjører egentlig bare på et FIS ennå, men i dag hamler jeg opp med gutta som er to nivåer over meg. Dette hadde jeg absolutt ikke forventet, sa Braathen.

Windingstad slo Kristoffersen med 42 hundredeler, mens Marcus Monsen innkasserte bronsen. Han var ti hundredeler etter Windingstad.

Leif Kristian Nestvold-Haugen klarte heller ikke kjempe om medaljer. Han ble nummer åtte.

