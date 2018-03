Hareide sendte nybakt far hjem fra landslagssamling

NTB Sport

Henrik Dalsgaard sendes hjem fra Danmarks landslagssamling før tirsdagens landskamp på sin gamle hjemmebane i Aalborg mot Chile, den siste testen før uttaket av VM-troppen.

Høyrebacken trenger imidlertid ikke frykte at landslagsplassen ryker fordi han reiser hjem til sin familie. Når Åge Hareide tar ut troppen 14. mai er Dalsgaards navn på listen.

– For meg er han en sikker mann i VM-troppen. Det skal skje noe spesielt med ham i Brentford hvis han ikke skal komme med i troppen min, sa Hareide.

– Vi sender ham hjem nå fordi han ble far tidligere denne uken. Vi vet hva Henrik står for og det viste han igjen mot Panama torsdag. Det er viktig at han er med sin familie nå, for når VM kommer så vil vi låne ham igjen, fortsatte landslagssjefen.

Jens Stryger Larsen vil starte mot Chile på plassen til Dalsgaard. Københavns Peter Ankersen har blitt kalt inn som reserve.

