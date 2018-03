FyllingenBergen sprakk i sluttminuttene i Romania

NTB Sport

Det sto 21-21 mellom lagene da det var under ti minutter igjen. Oppgjøret hadde inntil da vært jevnspilt, men i sluttminuttene skaffet Potaissa Turda seg en fem måls luke før returkampen i Bergen.

Kanskje merket Fyllingen-spillerne at de hadde en svært kronglete oppladning. Reisen fra Norge til rumenske Turda tok godt over et døgn. På veien mistet laget et fly fra München, måtte belage seg på mye venting og fikk knapt med søvn.

De norske gjestene lå under 11-12 til pause lørdag. På det meste var FyllingenBergen bak med tre mål, men laget hentet seg inn igjen med en god avslutning på førsteomgangen.

Selv om FyllingenBergen aldri var i ledelsen, var det lite som skilte lagene i målprotokollen i store deler av det første kvartfinalemøtet. Men det siste kvarteret begynte bergenserne å vise svakheter, og på tampen rykket hjemmelaget ifra.

Potaissa Turda var i fjor tapende finalist i Challenge Cup. Det er med andre ord ingen enkel motstander FyllingenBergen møter i kvartfinalen.

Fredrik Mossestad ble toppscorer for bergenserne med seks mål. Deretter fulgte Sindre Heldal som lagets nest beste målskytter med sine fem fulltreffere.

Returkampen går i Framohallen 2. påskedag.

(©NTB)