Samstemt landslag: – På tide å vinne igjen

NTB Sport

– Å vinne matcher er det som gir selvtillit. Vi vil gjerne ha gode prestasjoner og utvikle spillet og filosofien til Lars, men fotball handler om å vinne. Så enkelt er det, sier landslagskaptein Stefan Johansen til NTB.

På de 23 årene fra 1990 (året da Egil «Drillo» Olsen ble landslagssjef første gang) til 2012 skjedde det bare tre ganger (2003, 2006, 2008) at Norge hadde flere tap enn seirer i et landslagsår. Nå har det endt slik fem ganger på rad.

– Det er klart at vi må forbedre resultatene. Vi må begynne å prestere resultater, sier Lagerbäck, som i sitt første år endte med tre seirer, to uavgjorte og fire tap. Sjansen til å bryte den vonde statistikken ble knust med to skuffende tap i november.

– Det gjorde meg småforbannet, men også innstilt på å vise at vi er bedre.

Vinnerkultur

Uansett hvem i landslagstroppen som får spørsmålet, kommer et kontant «ja» på om det er viktig å vinne nå, selv om det er et halvt år til nasjonsligaen og ett år til EM-kvalifiseringen.

– Ja, det er det. Etter mange møter og mye trening må vi begynne å se progresjon, et stabilt Norge som er solid defensivt og skaper mer offensivt enn vi har gjort. Jeg har veldig god tro på at vi skal få til det, sier Rune A. Jarstein til NTB.

– Vi har ikke vunnet nok, og personlig føler jeg at jeg ikke har prestert så godt for landslaget som for klubblaget. Det er noe jeg ønsker å endre på. Vi har hatt Lars i ett år, og det handler om å bygge relasjoner. Det er utfordringen for et landslag kontra et klubblag, sier Johansen.

– Men suksess avler suksess?

– Ja, uten tvil. Det handler om å skape en vinnerkultur. Vi skal være vanskelige å spille mot uansett om det er borte eller på Ullevaal. Vi skal være et ekkelt lag å spille mot. Dette er en ny sesong, og nå skal vi sette en strek over det som var i fjor.

Vent og se

Dette er Norges motstandere i år, med nåværende FIFA-ranking i parentes:

Australia h (37), Albania b (58), Island b (18), Panama h (53), Kypros h (92), Bulgaria b (40), Slovenia h (62), Bulgaria h (40), Slovenia b (62), Kypros b (92).

De seks høstkampene er i den nye nasjonsligaen, der Norge er på nivå tre. Rankingsnitt for motstanderne i årets ti landskamper er 55,4, mens Norge i øyeblikket er på 57.-plass.

Mats Møller Dæhli føler ikke behov for å utdype når NTB spør ham om det er viktig å vinne allerede i vår.

– Ja.

– Har du tro på at laget greier det?

– Ja, men det har vi sagt før også. Det spiller ingen rolle hva jeg står her og sier. Vi må bare vente på kampene, så får vi se.

Fredag står Australia imot på Ullevaal, mandag venter Albania i Elbasan. Et par seirer ville være et utmerket første steg på vei mot å legge årene med negativ landslagsstatistikk bak seg.

(©NTB)