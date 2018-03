Lundby best i kvinnenes kvalifisering

NTB Sport

Hopperen fra Toten landet på 101,5 meter. Hun var 2,7 poeng foran japanske Sara Takanashi, som landet på 101 meter.

Østerrikske Daniela Iraschko-Stolz tok tredjeplassen med 99 meter i kvalifiseringen.

De andre norske hopperne fortsetter framgangen. Anna Odine Strøm var niende best med sine 92 meter. Silje Opseth ble nummer 18 med et svev som var to meter kortere.

Det individuelle rennet i Oberstdorf går lørdag, mens verdenscupens aller siste konkurranse avvikles dagen etter.

Lundby håper å fullføre en hel verdenscupsesong med bare pallplasser. I vinter har hun ikke vært dårligere enn nummer to.

(©NTB)