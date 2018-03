Lingard ble matchvinner for England i Koeman-debuten

NTB Sport

Manchester United-spilleren sto bak seiersmålet da han fant hjørnet med et skudd fra 16 meter etter en retur etter 59 minutter.

Målet kom etter det som ikke var en gnistrende fotballkamp. Publikum pep etter en sjansefattig første omgang, og Viasat-kommentator Morten Langli var ikke nådig etter pause.

– Dette har vært tynn suppe, sa kommentatoren.

Gareth Southgate fikk likevel resultatet hans ønsket seg, til tross for at finspillet uteble. Ronald Koeman måtte på sin side innse at det ble tap i debuten hans.

Et skår i gleden for England var imidlertid at Danny Rose og Joe Gomez begge måtte forlate banen med skader.

Opptakten til kampen gikk heller ikke smertefritt. Politiet i Amsterdam bekreftet fredag at de hadde arrestert nesten 100 England-fans i forkant av oppgjøret.

Videoer som er postet i sosiale medier viser store folkemengder som pakket seg sammen i trange bygater mens de sang og herjet. Politiet huket i hovedsak inn folk for å forstyrre ordenen i byen.

En video viste også fans som kastet en sykkel av en bru mot en passerende kanalbåt.

Nederland neste kamp er mot Portugal mandag, mens England skal spille mot Italia tirsdag.

