Lagerbäck med gode grunner til å smile

– Det føles bra for meg, for støtteapparatet og hele spillergruppen å vise at vi kan. Vi skal ikke undervurdere effekten av å vinne. Da blir alt lettere. Man tror på det man gjør, og der viktig å bygge opp vinnerfølelsen, sa han.

– Framfor alt er jeg fornøyd med laginnsatsen. Jeg synes vi har gjort et par bra kamper her på Ullevaal før, mot Tsjekkia og Nord-Irland, men dette var hakket bedre. Og så var det godt at vi var effektive i dag, med god uttelling på sjansene.

Kristoffer Ajer, Ola Kamara, Bjørn Maars Johnsen, Mohamed Elyounoussi og Markus Henriksen fikk alle spesiell ros fra sjefen.

– Kristoffer gjorde en veldig god debut. Han var et aktivum, og han gjorde ikke mange feil. Måten han i noen situasjoner går fram med ballen på er veldig bra. Vi skal utfordre motstanderen ikke bare med pasninger, men også med evnen til å passere. Det er en kjempegod egenskap, sa han om den 19-årige debutanten på stopperplass.

Topp spisspar

– Ola må også løftes fram etter tre mål og en arbeidsinnsats som imponerte meg veldig. Han er effektiv og finnes der han skal være, og han hadde god samhandling med Bjørn, sa Lagerbäck.

Tidligere under samlingen beklaget han forfallene fra Premier League-spissene Joshua King og Alexander Sørloth som tvang ham til å bruke alternativer, men fredag gledet han seg over et spisspar som leverte.

– Kampen de to gjorde sammen er det beste et spisspar har prestert så langt i min tid med laget. Man skal alltid ta litt hensyn til motstanderen, men det forringer ikke jobben de gjorde, sa Lagerbäck.

– I forsvarsarbeidet var Bjørn i samme klasse som Ola, og de gjorde det veldig godt sammen. Dessuten er han et godt oppspillspunkt, og han har tatt steg siden han kom til Nederland.

Ba om å få bytte side

Moi viste også at han er en formspiller og herjet med motspillerne, særlig etter at han byttet side med Stefan Johansen og spilte på venstre.

–Han kom faktisk til meg før kampen og sa at han like gjerne spiller til venstre, for da kan han gå innover med rett fot. Jeg sa det var opp til dem, og så byttet de i første omgang, sa Lagerbäck.

– Moi var god i fjor også, men internasjonal suksess har løftet ham. Han har selvtillit, og spesielt i første omgang tror jeg ikke backen til Australia syntes det var så gøy å spille mot ham. Han gikk jo bare forbi ham.

Markus Henriksen fikk også skryt, og Lagerbäck trakk særlig fram forspillet til Kamaras 3-1-mål.

– Det er den beste landskampen Markus har spilt under meg. Vi har snakket en del om samhandling og aggressivitet i forsvarsarbeidet, og det var veldig bra i dag. For eksempel da Markus steg fram og brøt før han spilte fram Ola til det målet, sa Lagerbäck før det ikke var tid til å skryte av enda flere spillere.

