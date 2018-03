Kamara-hattrick ga Norge pangstart på landslagsåret

NTB Sport

Kamara, som droppet en MLS-kamp og krysset ni tidssoner da Lars Lagerbäck sendte bud på ham etter forfall fra to spisser, utlignet etter flott forarbeid av formsterke Mohamed Elyounoussi. I andre omgang la han til ytterligere to mål bak navnet sitt.

– Det var moro. Jeg kommer hit og ønsker å vise at jeg er en målscorer. Sist gang feilet det litt, men denne gangen her satt den, sa Kamara til TV 2.

– Nå føler jeg at jeg er litt inne i det. Det var moro å komme hit. Vi vil vise at vi er best her på Ullevaal. Å score hattrick for Norge er noe av det største. En fantastisk følelse, la han til.

Gullklokkejubilant Tore Reginiussen misbrukte en stor sjanse på dødball i første omgang, men gjorde opp for seg ved å stange inn 2-1-målet på Stefan Johansens frispark rett etter pause.

Markus Henriksen og Kamara utnyttet en stygg feil av keeper Mat Ryan da de punkterte kampen i det 57. minutt. Henriksen brøt våkent det hodeløse oppspillet midt på Australias halvdel og slo en stikker til Los Angeles Galaxy-spissen, som like våkent hadde startet framover. På overtid fullførte Kamara sitt hattrick på pasning fra innbytter Martin Ødegaard.

Dermed ble det fortjent norsk seier i en kamp der 19-årige Kristoffer Ajer gjorde en god debut på stopperplass.

Australia spilte sin første kamp under sin nye landslagssjef Bert van Marwijk, trivdes ikke i norsk vinterkulde og var nok også preget av det Lagerbäck opplevde før Norge-debuten for ett år siden, at spillerne slet med å fordøye alt det nye. Likevel er det god grunn til å si seg tilfreds med starten på det norske landslagsåret.

Straffet

Dagen før kampen sa Lagerbäck at dødball har vært et lyspunkt i hans tid som Norges landslagssjef, både defensivt og offensivt. En stund så det ut til at han måtte spise sine ord, for det var fryktelig markering da Australia tok ledelsen på sitt første hjørnespark i det 19. minutt.

Jackson Irvine fikk nikke fritt ved nærmeste stolpe på serven fra Aaron Mooy, og Rune A. Jarstein fikk ikke opp armene raskt nok til å avverge. På hver sin side av målscoreren sto Norges spisser Ola Kamara og Bjørn Maars Johnsen og så på.

Spillemessig så det ikke verst ut for Norge i vinterkulda på Ullevaal, der det var flere tomme seter enn i den gamle Lyn-supportersangen.

Etter en halv time hadde Reginiussen en kjempesjanse til å utligne da han på Mois hjørnespark var like alene som Irvine hadde vært. Med hele målet å sikte på nikket han svakt over og utenfor. Igjen så Lagerbäck ut til å måtte bite i seg ordene.

Moi-turbo

Moi, som tidlig i kampen byttet side med lagkaptein Stefan Johansen, boltret seg på venstresiden og banet vei for utligningen som kom fem minutter senere. Han skrudde på turboen, akselererte forbi en motspillere og tok seg til dødlinja før han spilte ballen ut til Kamara, som dempet den og banket den inn ved stolpen fra femmeterstreken.

Like etter prøvde Moi seg med et direkteskudd fra god posisjon da han kanskje burde gjort som Kamara og dempet ballen først.

Annen omgang var så vidt kommet i gang da Bjørn Maars Johnsen skaffet et frispark ute på venstresiden. Stefan Johnsen svingte ballen inn, og Reginiussen revansjerte seg for missen i første omgang ved å stange ballen i mål. Han hadde sneket seg inn bak ryggen på Australias målscorer, og Lagerbäck hadde likevel sine ord i behold.

Norge festet et trygt grep om kampen og punkterte den altså ved å straffe en australsk pasningsfeil med en perfekt utført overgang. Kamaras avslutning var en måljeger verdig, og det var også skuddet da han med et av kampens siste spark satte punktum for en kjølig festkveld.

