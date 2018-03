Fossum: – Føler jeg har noe å bidra med

NTB Sport

– Jeg trives veldig godt i Hannover. Jeg har fått veldig mye spilletid siden rett før jul og synes jeg har gjort det bra. Laget gjør det også bra, og vi ligger fint til på tabellen, sier Fossum til NTB.

Hannover har ikke så veldig mange lag bak seg, men har god luke både til nedrykks- og kvalifiseringsplass.

– Det med spilletid er det viktigste for oss fotballspillere, så livet er fint nå i Hannover, sier Fossum.

Det tok en stund før han greide å etablere seg.

– Det er veldig høyt nivå, og ting tar tid. Da er det viktig ikke å bli stresset, men jobbe hardt og vente på muligheten. Heldigvis kom den for meg, og jeg klarte å ta vare på den. Det var viktig, sier han.

– Man får ikke flust med sjanser, og da er det viktig å ta de man får. Det klarte jeg heldigvis.

Nå det starter

Fossum står med tre A-landskamper. Alle kom med innhopp under en samling på forsommeren i 2016, da mange etablerte spillere var uaktuelle og Per-Mathias Høgmo testet unge og nye spillere. Føler han at det er nå landslagskarrieren begynner for alvor?

– Ja, egentlig. Jeg føler at jeg har noe å bidra med, og jeg håper å få spille litt i løpet av kampene mot Australia og Albania. Jeg har lyst til å vise meg fram og vise hva jeg er god for.

Fossum har hele 66 kamper for aldersbestemte landslag, hvorav 28 for U21-landslaget. Det forrige han gjorde i landslagsdrakt var vinnermålet i EM-kvalifisering mot Irland i november. Skal Fossum, Martin Ødegaard og Kristoffer Ajer fra laget som slo Tyskland og Irland i kvalifiseringskamper i fjor høst vise A-gutta hvordan man vinner?

Lys framtid

– Det har vært litt motgang for A-landslaget, men det er mange gode spillere her, og jeg tror det går bare en vei for dette laget, nemlig oppover. Jeg tror Norge vil få mye suksess i framtiden. Dette laget har en lys framtid, sier 21-åringen.

Han frykter ikke baneforholdene på Ullevaal, som Lars Lagerbäck advarte litt om før kampen mot Australia.

– Det er sikkert ikke det letteste å holde en gressbane i Norge strøken i mars. Selvfølgelig er ikke banen perfekt, men det er godt mulig å spille god fotball på den. Jeg tror ikke det skal bli noe problem, sier han.

