Edseths tredje NM-tittel i alpint

NTB Sport

– Det er veldig gøy med tre gull, dette hadde jeg absolutt ikke forventet foran årets NM. Når man er i flytsonen og kjører bra på ski, samt har god selvtillit, er det bare å kose seg nedover.

Edseth vant 0,37 sekunder foran Hannah Sæthereng og 0,57 foran Kajsa Vickhoff Lie. Hun har tidligere under NM gått til topp i utfor og superkombinasjonen.

– Kajsa er veldig sterk i super-G, mens Hanna har vist at hun kjører fort i partier. I dag måtte gi gass for å slå begge disse dag, og det klarte jeg. Ragnhild Mowinckel (måtte stå over på grunn av sykdom) hadde nok vært i hardeste laget, men uansett er jeg fornøyd med min kjøring. Målsettingen neste år er å etablere seg i europacupen, sier Edseth.

