Eckhoff på pallen da Domratsjeva vant

Eckhoff kom 33,3 sekunder bak vinneren Domratsjeva i mål. Hviterusseren skjøt feilfritt og slo finske Kaisa Mäkäräinen på 2.-plass med skarve 1,2 sekunder. Også Mäkäräinen skjøt to fulle hus.

Det ble én bom for Eckhoff på liggende skyting, men hun slo til med feilfritt standplassopphold på den neste.

Etter årets siste verdenscupsprint var Fossum-løperen fornøyd med egen innsats.

– Jeg er glad for å være tilbake på pallen. Det har vært en hard sesong. Jeg følte meg ikke så sterk på sisterunden, for dette er en veldig tøff løype, men jeg er fornøyd med å være på podiet med disse jentene, sa Eckhoff under pressekonferansen, ifølge IBU.

Spenning

Anastasia Kuzmina kunne nærmest ha avgjort verdenscupen med en god innsats på sprinten, men den slovakiske løperen måtte ut i totalt tre strafferunder og havnet 1.05,2 minutter bak på en 12.-plass.

Dermed er det ny spenning i kampen om totalcupen. Kuzmina står med 756 poeng mot Mäkäräinens 740.

– Siden jeg var så langt bak Anastasia, bestemte jeg meg for bare å konsentrere meg om dagens renn. Jeg vil bruke samme taktikk i jaktstarten, så får vi se hvordan det går, sa Mäkäräinen om muligheten til å vinne verdenscupen sammenlagt.

Finnen har tidligere klart det to ganger (2013/14 og 2010/11). Forrige sesong ble hun nummer tre.

Dagen var ikke helsvart for Kuzmina. Slovaken kunne glede seg over sammenlagtseier i sprintcupen til tross for sin skuffende plassering i fredagens renn.

Olsbu blant de ti beste

Marte Olsbu hadde en bom på hver av skytingene og gikk et godt langrenn. Det ga 10.-plass med 1.02,3 minutter opp til Domratsjeva, som er kona til Ole Einar Bjørndalen.

Synnøve Solemdal skjøt feilfritt på liggende og måtte ut i én strafferunde etter stående. Farten i langrennssporet var ikke helt på topp, og jenta fra Tingvoll endte på 28.-plass med 1.40,1 minutter opp til vinnertiden.

Ingrid Landmark Tandrevold skjøt feilfritt på liggende, mens det ble én bom på stående. Hun var 1.42,0 minutter bak på 30.-plass.

Hilde Fenne bommet én gang på liggende, men traff ikke på et eneste skudd på stående. Seks bom gjorde at hun ble nummer 69, og dermed får hun heller ikke gå lørdagens jaktstart.

En del løpere sto over grunnet det de mener er Russlands slappe holdning til antidopingarbeid.

