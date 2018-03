Buffon: – Jeg er ikke her for å vise meg fram

NTB Sport

Med 175 landskamper for Italia på samvittigheten føler fortsatt den 40 år gamle sisteskansen at han er verdifull på landslaget.

– Min rolle på laget har alltid vært å være positiv og bringe folk sammen. Jeg har alltid satt laget foran meg selv, sier Buffon før Italias møte med Argentina fredag.

Han bryr seg lite om alderen når han nå trer på seg den italienske landslagsdrakten igjen.

– Jeg er ikke her for å vise meg fram, jeg er fortsatt verdifull. Det kan så være at jeg er 40 år, men jeg er fortsatt keeper i Juventus.

Med Juventus jakter Buffon nok en tittel i Serie A, og de er fortsatt med i mesterligaen når kvartfinalene skal spilles.

Selv tenker han ikke på å gi seg, selv om det stadig blir spekulert i om når han legger hanskene på hylla. Selv sier han at han ikke om hans siste fotballkamp blir med Juventus eller med landslaget.

Treningskampen mot Argentina spilles på Manchester Citys hjemmebane fredag klokken 20.45.

