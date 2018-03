Argentina satte Italia på plass uten Messi 

NTB Sport

Gianluigi Buffon voktet det italienske buret. Keeperveteranen hadde egentlig sagt farvel til landslagsfotball etter at VM-drømmen brast mot Sverige i november, men 40-åringen klarte ikke å holde seg unna likevel.

Fredag kveld viste han fortsatt sine kvaliteter, men måtte kapitulere da innbytter Banega gjorde en glitrende scoring kvarteret før slutt. Sevilla-spilleren hadde vært på banen i litt over ti minutter før han fant nettmaskene.

I det 85. minutt gjorde Lanzini slutt på all spenning. West Ham-profilen lurte seg forbi to Italia-forsvarere og hamret inn sitt første mål for det argentinske A-landslaget. Den målgivende pasningen sto Gonzalo Higuaín for.

Første omgang var jevnspilt i Manchester, men Buffon sto fram de siste minuttene før pause. Den beste redningen kom da han avverget et skudd fra Juventus-kompis Higuain.

Messi kom aldri ut på banen mot Italia. Argentina møter Spania førstkommende tirsdag. I VM skal søramerikanerne møte Island, Kroatia og Nigeria.

Italia-spillerne må følge mesterskapet fra TV-stolen. Tirsdag møter italienerne England på Wembley.

(©NTB)