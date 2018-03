Alpint: VM-søknadene er klare

NTB Sport

Hafjell/Kvitfjell og Narvik har begge et sterkt ønske å arrangere alpin-VM. Innen fredagens utløp har begge levert sine søknader om å være Norges kandidat til å arrangere alpin-VM i Norge.

Nå skal skiforbundet starte arbeide med å vurdere de to kandidatene.

– Som en av verdens ledende alpinnasjoner er det på høy tid å få VM til Norge for første gang. Vi har to sterke kandidater og ser fram til å gå grundig gjennom søknadene, sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Stein Opsal.

Hvilket år det kan søkes om VM i alpint til Norge, er avhengig av når Trondheim blir tildelt VM i nordiske grener. Trondheims søknad om å arrangere ski-VM i 2023, avgjøres på FIS kongressen i Hellas 17. mai i år.

Det er planlagt at administrasjonen legger saken fram til politisk behandling for skistyret i løpet av høsten 2018.

– Det er viktig at denne prosessen blir så grundig som mulig og at alle faktorer blir vurdert. Det avgjørende er å velge den kandidaten vi tror har best sjanse til å nå opp i den internasjonale konkurransen og bli VM-arrangør, sier Opsal.

