Alpin-NM: Unggutta henviste veteranene utenfor pallen

Verken Aksel Lund Svindal (35) eller Kjetil Jansrud (32) klarte å kjøre inn til pallplass. Superduoen ble henvist til fjerde og femteplass i Hafjell.

Vant gjorde Windingstad som kjørte ned på 1.10,25 minutter. Det holdt til seier, men ikke med mer enn 0,03 sekunder foran Adrian Smiseth Sejersted (23) på sølvplass.

Bjørnar Neteland (26) tok bronse, 0,18 bak Windingstad. Svindal og Jansrud kjørte ned henholdsvis 0,32 og 0,49 sekunder bak. Slalåmspesialisten Henrik Kristoffersen tapte mye tid da han før første port krysset skiene og mistet balansen. Rælingen-kjøreren kom i mål på 54.-plass, 4,55 sekunder bak Windingstad.

– Ekstra gøy

– Målet var å tukte de aller beste i dag. Jeg har egentlig ikke lyst til si at jeg er overrasket fordi da kan det høres ut som jeg har vært feig. I dag var jeg absolutt ikke feig. Jeg var aggressiv og ville vinne, og jeg gjorde alt jeg kunne for å klare det, sa den doble NM-vinneren som la til at han var klar over at det var mange gode som stilte til start og som hadde lyst til å vinne.

– Og da er det ekstra gøy å vinne. I dag traff jeg hele veien, og da visste jeg at konkurrentene kunne få det vanskelig med å slå meg, sier Windingstad.

Torsdag vant Windingstad superkombinasjonen, og dermed tok han sin andre NM-tittel under mesterskapet. Det er én tittel mindre enn Marte Berg Edseth, som fredag tok gullet i kvinneklassen. Hun har tidligere gått til topps i utfor og superkombinasjonen i mesterskapet.

Tre gull

– Det er veldig gøy med tre gull, og dette hadde jeg absolutt ikke forventet foran årets NM. Når man er i flytsonen, kjører bra på ski og har god selvtillit, da er det bare å kose seg nedover.

Edseth vant 0,37 sekunder foran Hannah Sæthereng og 0,57 foran Kajsa Vickhoff Lie.

– Kajsa er veldig sterk i super-G, mens Hanna har vist at hun kjører fort i enkelte partier. I dag måtte jeg gi gass for å slå begge, og det klarte jeg. Ragnhild Mowinckel (måtte stå over på grunn av sykdom) hadde nok vært i hardeste laget, men uansett er jeg fornøyd med min kjøring. Målsettingen neste år er å etablere seg i europacupen, sier Edseth.

