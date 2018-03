Sykkeltopp vil ha Froome-avgjørelse for Touren

NTB Sport

Det sier presidenten i Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) til nettstedet cyclingnews.com.

– Kan du forestille deg at han stiller opp i Tour de France uten at det er truffet en beslutning? Det vil være vanskelig også for ham, sier Lappartient.

I desember ble det kjent at Sky-stjernen hadde avgitt en positiv dopingprøve under forrige sesongs Vuelta a España. Prøven viste spor at salbutamol, som blant annet finnes i astmamedisin.

Stoffet er ikke ulovlig i seg selv, men en rytter kan ikke ha en konsentrasjon på mer enn 1000 nanogram per milliliter i kroppen. Froome hadde det dobbelte.

En større juridisk prosess er satt i gang i Froome-saken, og inntil videre foreligger det ingen endelig avklaring.

– Vi kan ikke forsere en beslutning, men må respektere våre egne regler og prosesser. Tro meg, saken er ikke enkel, sier Lappartient.

UCI-presidenten har tidligere oppfordret Sky til å suspendere Froome mens saken pågår. Det ønsket har storlaget ikke etterkommet.

