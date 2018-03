Schlierenzauer hoppet like langt som verdensrekorden

NTB Sport

Schlierenzauer stjal overskriftene på en dag da seks av sju nordmenn kvalifiserte seg for fredagens renn. Regjerende verdensmester i skiflyging, Daniel-André Tande, ble offer for forholdene og var ikke blant de 40 som tok seg videre.

Under drømmeforhold gjorde østerrikske Schlierenzauer et skiflygingssvev som var like langt som det landsmannen Stefan Kraft greide under fjorårets Raw Air-avslutning i Vikersund. Men Schlierenzauer berørte snøen med hendene i nedslaget i den slovenske mammutbakken.

Dommerne var ikke samstemte om det var fall eller ikke. Stilkarakterene sprikte fra 11 til 15,5. Senere på dagen bekreftet FIS at hoppet ikke er godkjent som en rekordtangering. Dermed er fortsatt Schlierenzauers bestenotering på 243,5 meter.

Selv om 28-åringen ikke klarte å sette et vellykket nedslag, maktet han å holde seg på beina etter monsterhoppet.

– Det var et kult hopp. Jeg var selvfølgelig heldig med forholdene, men det føltes fantastisk, sa Schlierenzauer til NRK og kalte giganthoppet «et viktig skritt for min egen motivasjon».

Sterk Forfang

Juryen valgte ikke overraskende å gå ned på farten etter at Schlierenzauer hadde levert sitt kjempesvev. Dermed måtte det kortere hopp til for de sist startende for å vinne kvalifiseringen.

Johann André Forfang vant kvalifiseringen med sitt gode hopp på 241 meter. Tromsøværingen hadde ingen problemer med å stå. Nærmest seg på resultatlista hadde han det slovenske hjemmehåpet Anze Semenic.

– Jeg har gjort noen justeringer siden Vikersund, og det fungerte. Det er herlig å få det til å fly igjen. Men jeg må være litt mer bestemt i landingen. Der har jeg litt å gå på, sa Forfang etterpå, ifølge NRK.

Verdensrekordholder Kraft landet på «bare» 213 meter under tunge forhold.

Tande slått ut

De siste hopperne fikk meget vanskelige forhold. Daniel-André Tande var blant dem som ble rammet hardt. Kongsberg-gutten var den siste hopperen som ikke klarte å kvalifisere seg for fredagens renn.

Dermed endte torsdagen i en kjempenedtur for 24-åringen som tidligere i vinter ble verdensmester i skiflyging. Han var sju tideler fra å få hoppe fredag.

Andreas Stjernen og Robert Johansson mestret forholdene bedre og tok seg greit til finale med 221,5 og 221 meter. Johansen ble nummer ni i kvalifiseringen, mens Stjernen endte på 26.-plass.

Stjernen, som leder skiflygingsverdenscupen, måtte vente svært lenge på å få sette utfor som aller siste hopper. Værgudene skapte store utfordringer for arrangøren.

Halvor Egner Granerud og Anders Fannemel hoppet henholdsvis 212 og 203,5 meter. Det holdt til 13.- og 17.-plass.

Marius Lindvik satte personlig rekord med 222 meter. Det holdt akkurat til plass i rennet. Lindvik var den nest siste hopperen som kom med.

