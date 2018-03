Södergren ser positivt på nordnorsk innslag i eliteserien

NTB Sport

Håkan Södergren, lederen for Get-ligaen (eliteserien), ser derimot ikke på det som noe problem.

– Det er jo bare positivt at norsk ishockey får et lag fra Nord-Norge. Jeg ser at det kan bli utfordringer, men ikke verre enn at de kan løses, sier Södergren til NTB.

I 1. divisjon har Narvik spilt to bortekamper lørdag og søndag i sør og når lagene fra sør har vært i Narvik er det spilt kamper lørdag og søndag. Det er ikke så mange flyavganger til Evenes. Blant annet på lørdager er det ikke noe direktefly, mens søndag det flere avganger nordover og sørover igjen. Narvik ligger ca. en times busstur unna flyplassen.

Hvis laget vinner over Ringerike i kveldens siste kamp i kvalifiseringen vil laget erstatte Kongsvinger i eliteserien. Omvendt er det Ringerike som rykker opp, så uansett hvordan utfallet blir så vil det for første gang på fire år bli et nytt lag i eliteserien.

Stjernen, som røk av NM-sluttspillet i siste kamp mot Manglerud Star, har så langt ikke tapt en eneste av de fem kvalifiseringskampene. Kongsvinger derimot må ta den tunge turen ned i 1. divisjon.

Narvik vant sitt hjemmemøte mot Ringerike med 3-2 etter forlengning. Ringerike spiller sine kamper i Sjongshallen i Hønefoss.

Narvik blir trent av finske Niko Eronen og er en hardtarbeidende gjeng uten de helt store stjernene. Laget er godt organiserte og er dessuten bra fysisk. I finske Joona Partanen har de en solid målvakt.

Klubben regner med å måtte øke sitt budsjett med 3 millioner kroner hvis opprykket blir et faktum for å styrke spillerstallen og lokke etablerte spillere nordover.

