Rekord for Hareide og Danmark etter knepen seier

Så mange kamper på rad uten tap har aldri Danmark klart tidligere. Pione Sisto ble matchvinner med sitt aller før mål for A-landslaget etter 69 minutter. Scoringen kom kort tid etter at Panama ble redusert til ti mann.

Torsdagens oppgjør var den første av i alt fire testkamper før VM-alvoret starter mot Peru 16. juni. Hareide har tidligere fortalt at VM-klare Panama ble valgt som treningsmotstander nettopp fordi lagets spillestil har en del likhetstrekk med Peru.

Tirsdag skal danskene bryne seg på Chile med Alexis Sánchez i troppen. Deretter er det kamper mot Sverige og Mexico i juni.

Rødt

Det var ingen praktkamp som utspilte seg på Brøndby stadion. Gressteppet var ikke det beste i kulden.

Panama gikk ikke uventet hardt inn i duellene, og det skulle til slutt straffe seg for gjestene fra Mellom-Amerika. Etter 65 minutter ble Blas Pérez utvist for farlig spill da han prøvde å stoppe Danmarks målvakt Kasper Schmeichel, som var utenfor egen boks for å klarere en ball med hodet.

Få minutter senere kom kampens eneste scoring. Sisto mottok ballen på kanten av Panamas 16-meter, trakk innover og skrudde ballen i det lengste hjørnet.

Bendtner-innhopp

Jubelbrølet var nesten like høyt noen minutter etterpå. Da ble målscoreren erstattet med publikumsyndlingen Nicklas Bendtner. Rosenborg-spissen klarte ikke å prege det siste kvarteret.

Hareides lag innledet sin ubeseirede rekke mot Kasakhstan i november 2016. Danmark har vunnet sju og spilt fem uavgjort siden forrige tap, som var mot Montenegro for snart halvannet år siden.

Danmark skal i tillegg til å møte Peru også spille mot Australia og Frankrike i VM.

