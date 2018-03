Racerhesten snart klar for gjennombrudd

NTB Sport

Hesten på fire år har vunnet 15 av 18 løp og tjent 1,4 millioner. – Ferrari B.R. er blitt større og sterkere i løpet av vinteren. Så gjenstår det å se om han er blitt bedre, sier trener og kusk Per Oleg Midtfjeld til Equus.

54-åringen trente i 2005 fram Steinlager til å bli Europas beste traver da han som den eneste hest i historien vant Forus Open, Oslo Grand Prix, Elitloppet og Copenhagen Cup.

– Kan Ferrari B.R. bli like god?

– Det vil dette året vise. De som når toppen tåler tøff matching og blir bedre av harde løp. Det er Ferrari B. R.s prestasjoner som bestemmer veien videre, sier Midtfjeld om hesten som satte verdensrekord på Jarlsberg 20. mai da han som første 4-åring i verden travet 09,9 over mellomdistanse. Kanskje fjorårets aller beste prestasjon.

Halskollaps

Hesten var storfavoritt til å vinne Derby, men sviktet. Veterinærundersøkelsen etterpå konkluderte med halskollaps. Ferrari B.R. fikk ikke luft under løpet, men slapp unna operasjon.

– Han merker ingenting av dette nå og vant jo to løp etterpå. Uflaksen var at det kom i årets viktigste løp, men uhell og uflaks er en del av travet, sier Midtfjeld.

Kusken selv fikk oppleve det 23. januar. Han ble vippet ut av sulkyen, satte fast beinet i vognen og pådro seg to ankelbrudd. To måneder etterpå er han klar for ny innsats.

Comeback

– Bruddet har tatt sin tid å lege, men legen sier at alt skal bli bra. Jeg føler meg mye bedre. Jeg satser på å kjøre løp i påsken,

– Og når får vi se Ferrari B.R. i banen?

– Det blir i april, men når og hvor er ikke bestemt. Han trenger litt mer spisset trening for å være helt løpsklar. Dessuten vil jeg ikke sende ham ut i løp på dårlige baneunderlag. Når snøen forsvinner dukker Ferrari B.R. opp.

– Og det i Elitloppet og Oslo Grand Prix?

– Vi har ikke fått noen invitasjon, og det er Ferrari B.R. som bestemmer hvilke løp det blir. Han må vise at han er god nok til å møte de beste, sier Per Oleg Midtfjeld.

(©NTB)