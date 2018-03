PSG straffet for pyrobruk i mesterligaexiten

NTB Sport

I tillegg er den franske storklubben i lagt en bot på 43.000 euro (409.000 kroner). Det er utfallet etter at disiplinærutvalget i Det europeiske fotballforbundet (UEFA) konkluderte med at PSG som vertskap hadde brutt reglementet under 1-2-tapet hjemme mot Real Madrid tidligere i måneden.

Enkelte PSG-supportere fyrte opp bluss i returkampen i mesterligaen åttedelsfinale. UEFA slår også ned på bruk av laserpenn fra tribunen. Disiplinærutvalget mener også at PSG ikke hadde god nok sjekk av publikummere før oppgjøret.

Det er den nordlige tribunen på Parc des Princes som PSG må stenge av i klubbens første hjemmekamp i neste sesongs mesterliga.

Paris Saint-Germain blir for øvrig i en egen sak etterforsket av UEFA for mulige brudd på reglementet om økonomisk fair play.

