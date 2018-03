Ny rolle gir Midtsjø landslagsløft

NTB Sport

– Jeg har sett flertallet av kampene hans, og jeg forstår at han får mye skryt. Han drar fordel av å spille i et godt lag, og i en rolle som passer ham bra. Han er litt mer balansespiller, men får likevel gå fram og delta i spillet. Det føles som han har tatt ytterligere et steg, sier landslagssjefen om Midtsjø.

24-åringen var i troppen til to av kampene i Lagerbäcks første år som landslagssjef, men fikk ikke spilletid. Mye tyder på at det endres i kampene mot Australia og Albania rett før påske.

– Jeg er oppvokst med å spille indreløper i Rosenborg, men nå har jeg en litt mer sittende rolle der jeg kommer mer på ball og er inkludert i det oppbyggende spillet offensivt. Jeg synes det passer meg bra og har hjulpet meg å utvikle sider av spillet mitt, sier Midtsjø selv til NTB.

– Det var en tilvenningsperiode der jeg måtte kjenne litt på den nye rollen, men etter hvert kommer selvtilliten, og så blir det litt automatikk i ting til slutt. Jeg tror både klubbvalget og rollen passer meg bra, og jeg føler selv at jeg har tatt et nytt steg.

Cupfest

Midtsjø og Jonas Svensson er profiler på et lag som kjemper i tetsjiktet i nederlandsk æresdivisjon og som 22. april spiller cupfinale mot Feyenoord på fullsatte De Kuip i Rotterdam.

– Jeg gleder meg veldig til det. Vi spilte mot dem for en ukes tid siden (1-2-tap). Det var god stemning da også, men i cupfinalen blir det 50-50 med supportere, og da skal vi slå tilbake, sier Midtsjø.

– Jeg kjenner at vi har en god sjanse. Feyenoord har ikke prestert så bra som i fjor. Vi må være på og gi dem kamp, men jeg har en veldig god følelse av at vi kan klare det.

Livet i Nederland er godt også utenfor banen.

Storbyliv

– Jeg bor i Amsterdam og har kjæresten min der. Jonas bor der også, og det er topp. Det er fint å være i en storby der man kan gjøre litt utenfor fotballen, sier han.

Lørdag er det to år siden Midtsjø fikk sin landslagsdebut og hittil eneste landskamp. Da ble det med et fem minutters innhopp i en 0-0-kamp i Estland. Nå håper han å mangedoble antall minutter.

– Det er klart. Jeg har lyst til å spille fotball, og det er jo derfor jeg er her. Jeg håper at jeg har vist meg fram på klubblaget slik at de føler jeg kan gjøre en jobb her. Med så lite landslagserfaring kan jeg ikke ha for høye forventninger, men jeg håper på spilletid, sier han.

– Og så har jeg lyst til å vise meg fram på en måte som gjør at jeg fortsatt er med i troppen når det blir kvalifiseringskamper.

