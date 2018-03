Lagerbäck usikker på hvordan Australia vil se ut

NTB Sport

– Australia er en bra motstander som er kvalifisert til VM og naturligvis vil ta kampen veldig seriøst, men det er litt vanskelig når jeg skal presentere motstanderen for spillerne. Det blir litt gjetting ettersom de har en ny trener, sier Lagerbäck.

Kampene mot Norge på Ullevaal og mot Colombia på Fulhams hjemmebane i London fire dager senere blir Australias eneste før Marwijk tar ut VM-troppen, og dermed veldig viktige for mange.

– Jeg vet ikke hvordan han vil fordele spilletid i de to kampene, og det er ingen mening i å gjette. Vi vet heller ikke hvordan de kommer til å spille. Jeg har tittet på hvordan han har spilt med sine tidligere lag, men det er også litt ulikt, sier Lagerbäck.

Bert van Marwijk har tidligere trent klubber som Feyenoord, Borussia Dortmund og Hamburg, mens han har vært landslagssjef for hjemlandet Nederland (som han førte til VM-finale i 2010) og Saudi-Arabia.

Denne gang er han iallfall i ett henseende i samme situasjon Lagerbäck befant seg for ett år siden: Et nytt landslag, noen treninger og en håndfull møter for å formidle sine ideer til spillerne før den første kampen. For Lagerbäck gikk det ikke så bra (en dårlig prestasjon og tap i Nord-Irland).

– Dette blir en god test for spillernes evne til selv å lese hvordan motstanderen spiller og for eksempel justere ut fra om de presser høyt eller lavt, sier svensken før hans norske landslag går på sitt annet år under hans ledelse.

