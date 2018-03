Kamara håper på Zlatan-overgang

NTB Sport

ESPN meldte torsdag at Zlatan er veldig nær en overgang fra Manchester United til en MLS-klubb, og da trolig Galaxy.

– Det har jeg ikke sett, men det har vært ganske mye trøkk i Zlatan-ryktene siden januar. Det har vært noe i avisene hver tredje eller fjerde dag, og det virker som han fort kan komme over, sier Kamara til NTB.

– Jeg tror det vil være veldig positivt, spesielt for den skandinaviske interessen for MLS.

– Det er jo andre verdensstjerner som har kommet til MLS. Mange har vært litt på tampen av karrieren, men det er også mange talenter og gode søramerikanske spillere i ligaen. Hvis vi får et navn som Zlatan, som så lenge har vært en av verdens beste spillere, så er det veldig positivt.

Sterkt signal

Kamara krysset ni tidssoner for å slutte seg til landslaget da han ble kalt inn etter forfall fra Joshua King og Alexander Sørloth. Det er et tydelig signal om at han har lyst til å være med.

– Ja, det er det. Det var ganske kort varsel, og de ser at jeg har lyst på landslagsspill. Det er et mål, for jeg har tro på at Norge kommer til EM i 2020, og da vil jeg heller være med enn å sitte og se det på TV, sier 28-åringen til NTB.

I november reiste han også til landslagssamling da han fikk sin første innkalling på flere år. Hans daværende klubb Columbus Crew var ikke så glad for det.

– Det var ikke så rart, for vi skulle spille finale i Eastern Conference rett etterpå, og det er noe vi hadde jobbet lenge for. Det var ikke optimalt, og jeg kjente det også litt på kroppen i sluttspillkampene, sier han.

– Når det gjelder Galaxy, har de lyst til at vi skal være landslagsspillere, men det er MLS-kamp mot Vancouver på lørdag, og de hadde nok ønsket å ha meg med, særlig fordi vi har mye skader. De har nok litt blandede følelser for at jeg er her.

Ventet lenge

Sure miner avviser han at det var da han satte kursen østover i jakt på sin 10. og kanskje 11. landskamp.

Kamara var den eneste som spilte alle de seks første kampene under Per-Mathias Høgmo, men så havnet han utenfor veldig lenge. For lenge, synes han selv. I november spilte han sin første landskamp på 38 måneder.

– Da jeg forsvant ut, var det helt naturlig. I Austria Wien var jeg ikke god og spilte ikke, så det var ikke rart. Men etter at jeg fikk ordentlig fart på sakene i Columbus, syntes jeg kanskje at jeg burde kommet inn igjen tidligere, sier han.

– Samtidig vet jeg at det er sterk konkurranse på topp. Jeg har ønsket en sjanse, og nå har jeg den. Jeg får prøve å gripe den.

