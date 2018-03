Ishockey: Ringerike klar for eliteserien for første gang

NTB Sport

Fra neste sesong spiller Ringerike på øverste nivå for aller første gang. Hønefoss-klubben ble nummer to med ti poeng etter seks runder i kvalifiseringsspillet. Stjernen hadde fra før sikret seg tetposisjonen og fornyet plass i eliteserien.

– Det er en stor gjeng med helter utpå der, som har gjort en sinnssyk sesong. Jeg er så stolt av alle i den herlige hockeyfamilien her. Nå er vi klare til å ta de store lagene i den fine ligaen, sa Ringerike-trener Martin Boork til TV 2 etter at opprykket var i boks.

Narvik kunne blitt første lag nord for Trondheim til å ta steget opp til toppdivisjonen, men torsdag kveld forsvant håpet i siste og avgjørende duell i Schjongshallen i Hønefoss. To utvisninger på rappen før tre minutter var spilt skulle koste gjestene dyrt.

Sander Mjølnerød måtte i utvisningsboksen for både slashing og albuetakling. Dermed måtte Narvik spille fire minutter med en mann mindre på isen. Den fordelen skuslet ikke Ringerike bort.

Tente et ørlite håp

35 sekunder ut i overtallsspillet banket Dustin Parks bestemt inn 1-0 til vertene. Narvik-marerittet stoppet ikke der. Under et halvminutt senere økte Joakim Engesveen til 2-0.

Narvik hevet seg fra sjokkstarten utover i første periode, men Ringerike hadde de største sjansene. Even Fosse la på til 3-0 drøyt to minutter etter den første pausen.

Arttu Niskakangas tente et lite Narvik-håp fem minutter senere. På en kontring plasserte den finske poengkongen pucken hardt i nettet fra skrått hold. Gjestene var nå to mål unna opprykk. 3-3 og forlengning ville gitt Narvik det poenget laget trengte.

Kongsvinger-farvel

Men det ville ikke hjemmelaget ha noe av. Nils Lid Fuglesang gjorde 4-1 etter 44.28 minutter, og knapt tre minutter senere ble Parks tomålsscorer.

Med litt under ti minutter igjen reduserte Benjamin Byrkjeland etter et visst Narvik-trykk, men kampen var for lengst kjørt. På tampen kom også Joachim Jensen og Eivind Andresen på scoringslista for Ringerike.

– Det er herlig å vinne dette. Vi har kjempet for dette i sju år nå, sa tomålshelt Dustin Parks til TV 2.

– Vi pådro oss unødvendige utvisninger, mente Narvik-spiller Tomas Trondsen.

Det er første gang på fire år at eliteserien får et nytt lag. Ringerike erstatter Kongsvinger, som endte klart sist i grunnserien og som kun plukket ett poeng i kvalifiseringsspillet. Stjernen slo hedmarkingene 7-6 etter forlengning torsdag.

