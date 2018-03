Helsvart dag for Bø da også sprintcupen røk

NTB Sport

Sammenlagtseieren i verdenscupen virket svært vanskelig for Bø å ta før avslutningshelgen i Russland, men han hadde før torsdagens distanse sprintcupen i lomma med 31 poengs luke til Fourcade.

To bom på liggende skyting ødela imidlertid løpet for Bø, som til slutt endte helt nede på 14.-plass. Det utnyttet Fourcade, og franskmannen skjøt to fulle hus og sikret verdenscupseieren.

Det betyr at han i tillegg til å sikre sammenlagtseieren, også stikker av gårde med sprintcupen i det som var den siste verdenscupsprinten for sesongen.

Simon Desthieux sikret fransk dobbel med sin annenplass torsdag, mens svenske Fredrik Lindström ble treer på sprinten.

Tarjei Bø ble nest beste norske på 16.-plass etter én bom, mens Holmenkollen-vinner Henrik L'Abée-Lund kom på 25.-plass.

Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer 26, mens Erlend Bjøntegaard, Lars Helge Birkeland og Ole Einar Bjørndalen endte på henholdsvis 37.-, 38.-, og 39.-plass.

Fredrik Gjesbakk endte helt nede på 57.-plass.

(©NTB)