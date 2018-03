Gull-Maren utslitt etter råkjør – vet ikke om hun klarer å berge pallrekken

NTB Sport

Hoppdronningen har hatt en ekstremt vellykket sesong. OL-gullet i Pyeongchang ble fulgt opp med sammenlagtseier i verdenscupen.

Nå skal 23-åringen runde av verdenscupsesongen med to renn i Oberstdorf. Sesongens første 13 renn har gitt ni seirer og fire annenplasser. Før verdenscupfinalen handler alt om å sørge for en sesong med resultater utelukkende på pallen. Og det etter et råkjør av de sjeldne med intervjumaraton i TV og radio, sykdom, møter med ulike ministre og en rekke andre forespørsler i tillegg til både trening og konkurranser.

– Nå er jeg ikke ferdig med alle rennene, og uansett om jeg får det til eller ikke, så er det mest gledelige at jeg har holdt meg så stabilt god gjennom en hel sesong. Jeg vet ikke om mange skihoppere som har den rekka, så det vil sikkert bli gøy å se tilbake på en slik pallrekke, sier Bøverbru-jenta som har slitt med to saftige forkjølelsesrunder etter OL-suksessen.

Stolt og glad

1-2-2-1-1-1-1-1-1-2-2-1-1 er den syke rekken Kolbukameratene-hopperen har vartet opp med. Totallene irriterer vinnerskallen fra Toten. Seks seirer på rad har ingen nordmann vært i nærheten av tidligere. Ole Bremseth stoppet på fire strake i 1982.

– Jeg vet ikke helt om jeg klarer å ta innover meg at jeg faktisk har fått det til, fordi det er litt over hva man kan forvente. Jeg blir glad og stolt, mest av alt glad over å tenke tilbake på alt jeg får oppleve. Det har jeg alltid sagt, at det beste er ikke opplevelsen der og da, men minnene og historiene som man kan tenke tilbake på i ettertid. Hver seier har sin egen historie, sier den stolte gullhelten som allerede denne uken hadde sin sesongevaluering sammen med suksesstrener Christian Meyer.

Trippelen glapp

Lundby ble bortdømt og mistet det som ville vært den sjuende strake seieren i Ljubno før OL. En tøffere jury kunne kanskje forandret resultatet i det første rennet i Rasnov etter OL. Og seieren i Lillehammer-trippelen glapp på hjemmebane før jul.

– Hvilken annenplass irriterer mest?

– Alle. Nei da, kanskje den i Ljubno eller den i Lillehammer i storbakken. Der føler jeg at jeg kunne tatt seieren, om jeg hadde valgt de skiene som hadde best glid. Siden det avgjorde trippelen, irriterer det meg mest, men jeg skal sørge for at det aldri skjer igjen, og forhåpentlig kommer revansjen neste vinter, sier Lundby til NTB.

To seirer i Tyskland i helgen vil sende henne opp i 11 seirer i årets verdenscup – like mange enkeltseirer som tidenes mestvinnende norske herrehopper, Roar Ljøkelsøy, har klart totalt.

Slik oppsummerer hoppdronningen sesongen:

Årets øyeblikk: – Å fly over den grønne streken i Pyeongchang, lande fjellstøtt og strekke armene i været etter at OL-gullet var i boks.

Årets hopp: – Annenomgangen i vinter-OL (sikret gullet).

Årets overraskelse: – At jeg skulle ta verdenscupen og OL det samme året.

Årets morsomste: – Da jeg prøvde meg på en Oddbjørn Hjelmeset i Japan, uten at noen forsto noen ting (før tolken forklarte stuntet).

Årets skuffelse: – Alle annenplassene.

Årets opptur: – Laginnsatsen med juniorene (Silje Opseth og Anna Odine Strøm), som virkelig har tatt steget inn i verdenscupsirkuset.

Årets nedtur: – Må være alle gangene jeg har gått NED fra toppen av podiet, humrer Lundby.

