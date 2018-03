Gjekstad presentert som ny Vipers-trener

NTB Sport

Vestfoldingen ble presentert på en pressekonferanse torsdag.

Mandag ble det klart av Kenneth Gabrielsen gir seg som Vipers-trener etter sesongen. Laget kjemper om seriegullet i kvinnenes eliteserie. Sørlendingene har alt i egne hender i sesonginnspurten.

Fra neste sesong er det Gjekstad som skal lede kvinnelaget fra Kristiansand. 50-åringen har store ambisjoner.

– Vi er fortsatt der i Norge at vi ikke har noen som er blant de tolv beste i Europa, og det er litt rart når vi har verdens beste landslag. Så målet må bli å få lag som kan hevde seg i toppen igjen, sa Gjekstad på pressekonferansen, ifølge Fædrelandsvennen.

Gjekstad er et kjent navn i håndballverdenen. Han trente Larvik i to perioder fra 1998 til 2005 og fra 2011 til 2015. Han var også trener for herrelaget til Drammen mellom 2005 og 2008.

Med begge klubbene vant han både serien, cupen og sluttspillet. I Larvik førte han laget også til seier i mesterligaen.

(©NTB)